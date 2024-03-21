https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934698480.html
Чернышенко рассказал о планах по подготовке IT-специалистов
Чернышенко рассказал о планах по подготовке IT-специалистов - РИА Новости, 21.03.2024
Чернышенко рассказал о планах по подготовке IT-специалистов
Проекты по подготовке IT-кадров обучат более 1 миллиона специалистов и в 1,5 раза повысят уровень цифровых компетенций граждан к 2030 году, заявил вице-премьер... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:25
2024-03-21T14:25
2024-03-21T15:33
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Проекты по подготовке IT-кадров обучат более 1 миллиона специалистов и в 1,5 раза повысят уровень цифровых компетенций граждан к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". "К 2030 году системная работа по кадровому треку позволит подготовить более 1 миллиона квалифицированных IT-специалистов и в 1,5 раза повысить уровень цифровых компетенций наших граждан", - сообщил Чернышенко. Он добавил, что IT-специалистов сегодня готовят как школы, так и университеты. Так, в прошлом году на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий было принято более 470 тысяч человек на 69 различных профильных специальностей. В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил нехватку IT-разработчиков в России в 500-700 тысяч человек. Через месяц глава Сбербанка Герман Греф назвал цифру в 1 миллион человек, добавив, что в ближайшие годы дефицит покрыт не будет. Программа "Цифровая экономика" завершается в этом году. Ее "наследником" станет нацпроект "Экономика данных". По просьбе президента России Владимира Путина кабмин должен перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных.
https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934694293.html
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россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев, герман греф, сбербанк россии, общество, навигатор абитуриента
Россия, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев, Герман Греф, Сбербанк России, Общество, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о планах по подготовке IT-специалистов
Чернышенко: проекты по подготовке IT-кадров обучат более миллиона специалистов
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Проекты по подготовке IT-кадров обучат более 1 миллиона специалистов и в 1,5 раза повысят уровень цифровых компетенций граждан к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".
"К 2030 году системная работа по кадровому треку позволит подготовить более 1 миллиона квалифицированных IT-специалистов и в 1,5 раза повысить уровень цифровых компетенций наших граждан", - сообщил Чернышенко.
Чернышенко рассказал о студентах, обучающихся по проекту "Цифровые кафедры"
Он добавил, что IT-специалистов сегодня готовят как школы, так и университеты. Так, в прошлом году на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий было принято более 470 тысяч человек на 69 различных профильных специальностей.
В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев
оценил нехватку IT-разработчиков в России в 500-700 тысяч человек. Через месяц глава Сбербанка Герман Греф
назвал цифру в 1 миллион человек, добавив, что в ближайшие годы дефицит покрыт не будет.
Программа "Цифровая экономика" завершается в этом году. Ее "наследником" станет нацпроект "Экономика данных". По просьбе президента России Владимира Путина
кабмин должен перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных.
Чернышенко рассказал о программе по созданию кампусов