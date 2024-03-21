https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934698480.html

Чернышенко рассказал о планах по подготовке IT-специалистов

Чернышенко рассказал о планах по подготовке IT-специалистов - РИА Новости, 21.03.2024

Чернышенко рассказал о планах по подготовке IT-специалистов

Проекты по подготовке IT-кадров обучат более 1 миллиона специалистов и в 1,5 раза повысят уровень цифровых компетенций граждан к 2030 году, заявил вице-премьер... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:25

2024-03-21T14:25

2024-03-21T15:33

россия

дмитрий чернышенко

максут шадаев

герман греф

сбербанк россии

общество

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918911467_0:43:2985:1722_1920x0_80_0_0_a0e6bf06d3efc2d12f377a973c38ef73.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Проекты по подготовке IT-кадров обучат более 1 миллиона специалистов и в 1,5 раза повысят уровень цифровых компетенций граждан к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". "К 2030 году системная работа по кадровому треку позволит подготовить более 1 миллиона квалифицированных IT-специалистов и в 1,5 раза повысить уровень цифровых компетенций наших граждан", - сообщил Чернышенко. Он добавил, что IT-специалистов сегодня готовят как школы, так и университеты. Так, в прошлом году на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий было принято более 470 тысяч человек на 69 различных профильных специальностей. В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил нехватку IT-разработчиков в России в 500-700 тысяч человек. Через месяц глава Сбербанка Герман Греф назвал цифру в 1 миллион человек, добавив, что в ближайшие годы дефицит покрыт не будет. Программа "Цифровая экономика" завершается в этом году. Ее "наследником" станет нацпроект "Экономика данных". По просьбе президента России Владимира Путина кабмин должен перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных.

https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934694293.html

https://ria.ru/20240314/chernyshenko-1933041366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев, герман греф, сбербанк россии, общество, навигатор абитуриента