https://ria.ru/20240321/chernyshenko-1934694293.html
Чернышенко рассказал о студентах, обучающихся по проекту "Цифровые кафедры"
Чернышенко рассказал о студентах, обучающихся по проекту "Цифровые кафедры" - РИА Новости, 21.03.2024
Чернышенко рассказал о студентах, обучающихся по проекту "Цифровые кафедры"
Более 280 тысяч студентов России поступили на программы переподготовки в IT-сфере по проекту "Цифровые кафедры", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:13
2024-03-21T14:13
2024-03-21T15:22
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 280 тысяч студентов России поступили на программы переподготовки в IT-сфере по проекту "Цифровые кафедры", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". "Запущен проект "Цифровые кафедры", включающий 850 образовательных программ. Более 280 тысяч человек поступили на обучение, из них почти 220 тысяч прошли оценку компетенций", - сообщил Чернышенко. Он также добавил, что около 400 тысяч школьников в России обучаются по проекту "Код будущего", бесплатно осваивая современные языки программирования. По словам вице-премьера, сейчас университетам необходимо формировать у студентов навыки гибкого инновационного мышления наряду с техническими умениями. Совместный проект Минобрнауки и Минцифры РФ "Цифровые кафедры" стартовал в 2022 году. Студенты старших курсов бакалавриата должны пройти практику в профильной сфере за пределами образовательной организации: в научных лабораториях или на базовых кафедрах индустриальных партнеров. В проекте предусмотрено два направления подготовки: для обучающихся по профильным IT-направлениям и для тех, чья будущая специальность не относится к этой сфере. Программы проходят в рамках проекта "Цифровая экономика", который завершается в этом году. Его "наследником" станет нацпроект "Экономика данных". По просьбе президента России Владимира Путина кабмин должен перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных.
https://ria.ru/20240314/chernyshenko-1933041366.html
https://ria.ru/20240313/ii-1932693253.html
https://ria.ru/20240302/chernyshenko-1930698328.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о студентах, обучающихся по проекту "Цифровые кафедры"
Чернышенко: более 280 тысяч студентов РФ обучаются по проекту "Цифровые кафедры"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 280 тысяч студентов России поступили на программы переподготовки в IT-сфере по проекту "Цифровые кафедры", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".
"Запущен проект "Цифровые кафедры", включающий 850 образовательных программ. Более 280 тысяч человек поступили на обучение, из них почти 220 тысяч прошли оценку компетенций", - сообщил Чернышенко.
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Он также добавил, что около 400 тысяч школьников в России обучаются по проекту "Код будущего", бесплатно осваивая современные языки программирования.
По словам вице-премьера, сейчас университетам необходимо формировать у студентов навыки гибкого инновационного мышления наряду с техническими умениями.
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Совместный проект Минобрнауки и Минцифры РФ "Цифровые кафедры" стартовал в 2022 году. Студенты старших курсов бакалавриата должны пройти практику в профильной сфере за пределами образовательной организации: в научных лабораториях или на базовых кафедрах индустриальных партнеров. В проекте предусмотрено два направления подготовки: для обучающихся по профильным IT-направлениям и для тех, чья будущая специальность не относится к этой сфере.
Программы проходят в рамках проекта "Цифровая экономика", который завершается в этом году. Его "наследником" станет нацпроект "Экономика данных". По просьбе президента России Владимира Путина
кабмин должен перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных.
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