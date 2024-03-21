https://ria.ru/20240321/borrel-1934735289.html

ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель

ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель - РИА Новости, 21.03.2024

ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель

Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:14

2024-03-21T16:14

2024-03-21T17:41

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе."Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам", — сказал политик.Такое заявление Боррель сделал на фоне недавних слов президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки европейских военнослужащих в помощь Киеву.В конце февраля французский лидер по итогам европейской конференции по вопросу поддержки Украины сообщил, что поднял вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта. Тогда его не поддержали ни лидеры других стран, ни французская оппозиция. Макрон также заявил, что Париж сделает все возможное, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023-го. Как отмечалось, в феврале президент в узком кругу сказал, что "в этом году" ему "придется направить ребят в Одессу".Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал, что Франция готовит контингент, который на первом этапе будет насчитывать около двух тысяч военных.Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении России Путин заявил, что и у Москвы не будет ограничений для государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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