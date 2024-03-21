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ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 21.03.2024 (обновлено: 17:41 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/borrel-1934735289.html
ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель
ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель - РИА Новости, 21.03.2024
ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель
Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:14
2024-03-21T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
евросоюз
украина
россия
эммануэль макрон
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе."Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам", — сказал политик.Такое заявление Боррель сделал на фоне недавних слов президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки европейских военнослужащих в помощь Киеву.В конце февраля французский лидер по итогам европейской конференции по вопросу поддержки Украины сообщил, что поднял вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта. Тогда его не поддержали ни лидеры других стран, ни французская оппозиция. Макрон также заявил, что Париж сделает все возможное, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023-го. Как отмечалось, в феврале президент в узком кругу сказал, что "в этом году" ему "придется направить ребят в Одессу".Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал, что Франция готовит контингент, который на первом этапе будет насчитывать около двух тысяч военных.Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении России Путин заявил, что и у Москвы не будет ограничений для государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, донбасс, евросоюз, украина, россия, эммануэль макрон, жозеп боррель, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Евросоюз, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Жозеп Боррель, Олаф Шольц, НАТО
ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель

Боррель заявил, что Евросоюз не пойдёт умирать за Донбасс

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
"Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам", — сказал политик.
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Такое заявление Боррель сделал на фоне недавних слов президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки европейских военнослужащих в помощь Киеву.
В конце февраля французский лидер по итогам европейской конференции по вопросу поддержки Украины сообщил, что поднял вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта. Тогда его не поддержали ни лидеры других стран, ни французская оппозиция. Макрон также заявил, что Париж сделает все возможное, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023-го. Как отмечалось, в феврале президент в узком кругу сказал, что "в этом году" ему "придется направить ребят в Одессу".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЕвросоюзУкраинаРоссияЭммануэль МакронЖозеп БоррельОлаф ШольцНАТО
 
 
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