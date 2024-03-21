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Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в войну
Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в войну - РИА Новости, 21.03.2024
Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в войну
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в военный конфликт: Брюссель поддерживает Украину, но не является частью... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:08
2024-03-21T16:08
2024-03-21T16:30
специальная военная операция на украине
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брюссель
украина
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в военный конфликт: Брюссель поддерживает Украину, но не является частью конфликта."Призыв к европейцам быть начеку в связи с вызовами, с которыми мы сталкиваемся, - это правильно, но не стоит и преувеличивать: война не является неизбежностью. Я слышу заявления о неизбежности войны… Мы живем в мире, поддерживаем Украину, не являясь частью этой войны. Но мы должны готовиться к будущему, увеличивать свои оборонные возможности",- сказал он перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза, на котором лидеры обсуждают пути развития ВПК.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, брюссель, украина, евросоюз, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель
Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в войну
Боррель: Брюссель поддерживает Украину, но не является часть конфликта