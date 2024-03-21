https://ria.ru/20240321/borrel-1934731571.html

Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в войну

Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в войну - РИА Новости, 21.03.2024

Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в войну

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в военный конфликт: Брюссель поддерживает Украину, но не является частью... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:08

2024-03-21T16:08

2024-03-21T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

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евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не преувеличивать опасность втягивания ЕС в военный конфликт: Брюссель поддерживает Украину, но не является частью конфликта."Призыв к европейцам быть начеку в связи с вызовами, с которыми мы сталкиваемся, - это правильно, но не стоит и преувеличивать: война не является неизбежностью. Я слышу заявления о неизбежности войны… Мы живем в мире, поддерживаем Украину, не являясь частью этой войны. Но мы должны готовиться к будущему, увеличивать свои оборонные возможности",- сказал он перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза, на котором лидеры обсуждают пути развития ВПК.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

брюссель

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в мире, брюссель, украина, евросоюз, жозеп боррель