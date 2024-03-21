https://ria.ru/20240321/bolid-1934723499.html

Жители Уфы наблюдали полет болида

Жители Уфы наблюдали полет болида - РИА Новости, 21.03.2024

Жители Уфы наблюдали полет болида

Яркое небесное тело, которое вечером в среду видели уфимцы, является болидом, сообщил уфимский планетарий. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:40

2024-03-21T15:40

2024-03-21T15:55

уфа

космос - риа наука

происшествия

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УФА, 21 мар — РИА Новости. Яркое небесное тело, которое вечером в среду видели уфимцы, является болидом, сообщил уфимский планетарий. По данным планетария, поступило множество звонков и сообщений в социальных сетях от жителей Уфы и всей республики с просьбой объяснить, что за яркое небесное тело они наблюдали. "Жители наблюдали очень яркий метеор - болид, который сгорел в атмосфере. В марте нет крупных метеорных потоков, которому мог бы принадлежать этот болид. Возможно, он принадлежит одному из трёх очень слабых метеорных потоков, действующих в это время, или является спорадическим метеором, не принадлежащим никакому потоку", - приводятся в сообщении слова астронома Уфимского городского планетария Тамары Денисовой. В соцсетях публикуют видео, как большой яркий шар летит по небу.

https://ria.ru/20240103/kometa-1915854179.html

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уфа, космос - риа наука, происшествия