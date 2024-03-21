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Жители Уфы наблюдали полет болида - РИА Новости, 21.03.2024
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15:40 21.03.2024 (обновлено: 15:55 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/bolid-1934723499.html
Жители Уфы наблюдали полет болида
Жители Уфы наблюдали полет болида - РИА Новости, 21.03.2024
Жители Уфы наблюдали полет болида
Яркое небесное тело, которое вечером в среду видели уфимцы, является болидом, сообщил уфимский планетарий. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:40
2024-03-21T15:55
уфа
космос - риа наука
происшествия
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УФА, 21 мар — РИА Новости. Яркое небесное тело, которое вечером в среду видели уфимцы, является болидом, сообщил уфимский планетарий. По данным планетария, поступило множество звонков и сообщений в социальных сетях от жителей Уфы и всей республики с просьбой объяснить, что за яркое небесное тело они наблюдали. "Жители наблюдали очень яркий метеор - болид, который сгорел в атмосфере. В марте нет крупных метеорных потоков, которому мог бы принадлежать этот болид. Возможно, он принадлежит одному из трёх очень слабых метеорных потоков, действующих в это время, или является спорадическим метеором, не принадлежащим никакому потоку", - приводятся в сообщении слова астронома Уфимского городского планетария Тамары Денисовой. В соцсетях публикуют видео, как большой яркий шар летит по небу.
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уфа, космос - риа наука, происшествия
Уфа, Космос - РИА Наука, Происшествия
Жители Уфы наблюдали полет болида

Астроном Денисова: жители Уфы наблюдали полет яркого метеора болида

© Кадр камеры видеорегистратора Болид, замеченный в ночном небе жителями Уфы
Болид, замеченный в ночном небе жителями Уфы
© Кадр камеры видеорегистратора
Болид, замеченный в ночном небе жителями Уфы. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 21 мар — РИА Новости. Яркое небесное тело, которое вечером в среду видели уфимцы, является болидом, сообщил уфимский планетарий.
По данным планетария, поступило множество звонков и сообщений в социальных сетях от жителей Уфы и всей республики с просьбой объяснить, что за яркое небесное тело они наблюдали.
"Жители наблюдали очень яркий метеор - болид, который сгорел в атмосфере. В марте нет крупных метеорных потоков, которому мог бы принадлежать этот болид. Возможно, он принадлежит одному из трёх очень слабых метеорных потоков, действующих в это время, или является спорадическим метеором, не принадлежащим никакому потоку", - приводятся в сообщении слова астронома Уфимского городского планетария Тамары Денисовой.
В соцсетях публикуют видео, как большой яркий шар летит по небу.
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