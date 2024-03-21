https://ria.ru/20240321/blinovskaya-1934728490.html

Адвокат считает, что следствие по делу Блиновской может скоро завершиться

Адвокат считает, что следствие по делу Блиновской может скоро завершиться - РИА Новости, 21.03.2024

Адвокат считает, что следствие по делу Блиновской может скоро завершиться

Расследование дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, может закончиться уже на следующей неделе, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:53

2024-03-21T15:53

2024-03-21T15:53

происшествия

елена блиновская

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Расследование дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, может закончиться уже на следующей неделе, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова. "Пока у меня нет официальной информации, но нам могут объявить об окончании расследования уже в понедельник", - сказала адвокат. После этого Блиновской должны предъявить обвинение в окончательной редакции, защита приступит к ознакомлению с материалами дела. Затем оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, елена блиновская