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Депутат в ФРГ призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев - РИА Новости, 21.03.2024
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16:53 21.03.2024
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Депутат в ФРГ призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев
Депутат в ФРГ призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев - РИА Новости, 21.03.2024
Депутат в ФРГ призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев
Получивших убежище в Германии военнообязанных украинских граждан необходимо лишить выплачиваемых им пособий и помочь Киеву в доставке им уведомлений о призыве в РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:53
2024-03-21T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
хдс/хсс
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Получивших убежище в Германии военнообязанных украинских граждан необходимо лишить выплачиваемых им пособий и помочь Киеву в доставке им уведомлений о призыве в ряды ВСУ, заявил в интервью Berliner Zeitung депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан. "Эти выплаты Bürgergeld (пособий по безработице — ред.) косвенно срывают оборонные усилия Украины, а также не соответствуют нашему пониманию воинской повинности и защиты собственной страны", — сказал депутат, являющийся также официальным спикером фракции по вопросам оборонной политики. По этой причине Хан выступает не только за приостановку выплат военнообязанным украинским гражданам, но и за то, чтобы правительство помогло Киеву доставлять повестки находящимся в Германии призывникам. Депутат в этой связи посетовал, что пока украинские власти призывают вернуться своих военнообязанных граждан из Европы, около 125 тысяч из них находятся в Германии и получают пособия. "Посылаемый тем самым сигнал воюющим украинцам, а также вовнутрь (Германии - ред.) имеет плохое свойство, если, с одной стороны, мы говорим о боеспособности, с другой же косвенно наносим вред воле к обороне", — добавил он, по всей видимости имея ввиду слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что страна должна стать боеспособной в связи с конфликтом на Украине. Ранее региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер заявил, что Украина имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста и они могут потерять свой статус защиты. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, мужчинам с 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. При этом в стране существует острая проблема с комплектованием вооруженных сил. Как признавал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, мужчины призывного возраста в стране массово уклоняются от мобилизации. Госпогранслужба систематически сообщает о задержании на границе сотен человек, пытающихся нелегально покинуть страну. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 3,4 миллиона украинцев, находящихся на территории страны, также пытаются уклониться от призыва, скрываясь от властей. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Пока сотрудники военкоматов отлавливают призывников, вручая повестки на улицах городов и в общественном транспорте, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На этом фоне украинские власти с конца прошлого года поставили задачу ужесточить правила проведения мобилизации. 7 февраля парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение электронных повесток и ограничение прав уклонистов вплоть до запрета на управление транспортом и блокировки банковских счетов.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, германия, украина, хдс/хсс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, ХДС/ХСС, Вооруженные силы Украины
Депутат в ФРГ призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев

Флориан Хан: надо лишить пособий украинских беженцев в ФРГ и вручать им повестки

© AP Photo / Markus SchreiberЖенщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Получивших убежище в Германии военнообязанных украинских граждан необходимо лишить выплачиваемых им пособий и помочь Киеву в доставке им уведомлений о призыве в ряды ВСУ, заявил в интервью Berliner Zeitung депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан.
"Эти выплаты Bürgergeld (пособий по безработице — ред.) косвенно срывают оборонные усилия Украины, а также не соответствуют нашему пониманию воинской повинности и защиты собственной страны", — сказал депутат, являющийся также официальным спикером фракции по вопросам оборонной политики.
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По этой причине Хан выступает не только за приостановку выплат военнообязанным украинским гражданам, но и за то, чтобы правительство помогло Киеву доставлять повестки находящимся в Германии призывникам. Депутат в этой связи посетовал, что пока украинские власти призывают вернуться своих военнообязанных граждан из Европы, около 125 тысяч из них находятся в Германии и получают пособия.
"Посылаемый тем самым сигнал воюющим украинцам, а также вовнутрь (Германии - ред.) имеет плохое свойство, если, с одной стороны, мы говорим о боеспособности, с другой же косвенно наносим вред воле к обороне", — добавил он, по всей видимости имея ввиду слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что страна должна стать боеспособной в связи с конфликтом на Украине.
Ранее региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер заявил, что Украина имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста и они могут потерять свой статус защиты.
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С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, мужчинам с 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. При этом в стране существует острая проблема с комплектованием вооруженных сил. Как признавал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, мужчины призывного возраста в стране массово уклоняются от мобилизации. Госпогранслужба систематически сообщает о задержании на границе сотен человек, пытающихся нелегально покинуть страну. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 3,4 миллиона украинцев, находящихся на территории страны, также пытаются уклониться от призыва, скрываясь от властей.
Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Пока сотрудники военкоматов отлавливают призывников, вручая повестки на улицах городов и в общественном транспорте, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На этом фоне украинские власти с конца прошлого года поставили задачу ужесточить правила проведения мобилизации. 7 февраля парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение электронных повесток и ограничение прав уклонистов вплоть до запрета на управление транспортом и блокировки банковских счетов.
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