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ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 21.03.2024
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:21
2024-03-21T15:21
2024-03-21T15:26
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Двадцать первого марта около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
МО: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом