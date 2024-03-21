https://ria.ru/20240321/bespilotniki-1934715436.html

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 21.03.2024

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:21

2024-03-21T15:21

2024-03-21T15:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Двадцать первого марта около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия