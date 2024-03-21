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В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 21.03.2024 (обновлено: 13:48 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/berbok-1934647990.html
В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России
В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России - РИА Новости, 21.03.2024
В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России
Глава МИД Германии Анналена Бербок выглядит смешно, когда пытается делать выпады в адрес России, пишет журналист Арнольд Шельцель для издания Junge Welt. "В... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:45
2024-03-21T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
германия
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выглядит смешно, когда пытается делать выпады в адрес России, пишет журналист Арнольд Шельцель для издания Junge Welt. "В понедельник она в очередной раз выступила против Владимира Путина в соцсети X: "тот, кто считает, что может заморозить конфликт на Украине, должен обратиться к истории". Бербок уже давно видит себя в роли боевой кухарки, которая отрывает голову русской курице", — говорится в публикации. Вместе с тем, такие политики не хотят выступать за прекращения огня и призывают поставить Украине ракеты Taurus, что противоречит желанию немцев, пишет JW. "Шестьдесят шесть процентов опрошенных заявляют, что они против поставок ракет. И только большинство избирателей "Зеленых" и СвДП выступают за. Это может означать только то, что &lt;...&gt; эти 66 процентов могут надеяться на "благоразумие" СДПГ", — отмечается в материале. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны страны Борис Писториус, наоборот, выступил против.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также выступил против отправки Taurus на Украину, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Он и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934619908.html
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в мире, анналена бербок, германия, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Германия, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Германии ужаснулись заявлению Бербок о России

В Junge Welt сравнили главу МИД ФРГ Бербок с боевой кухаркой из-за слов о России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выглядит смешно, когда пытается делать выпады в адрес России, пишет журналист Арнольд Шельцель для издания Junge Welt.

"В понедельник она в очередной раз выступила против Владимира Путина в соцсети X: "тот, кто считает, что может заморозить конфликт на Украине, должен обратиться к истории". Бербок уже давно видит себя в роли боевой кухарки, которая отрывает голову русской курице", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, такие политики не хотят выступать за прекращения огня и призывают поставить Украине ракеты Taurus, что противоречит желанию немцев, пишет JW.

"Шестьдесят шесть процентов опрошенных заявляют, что они против поставок ракет. И только большинство избирателей "Зеленых" и СвДП выступают за. Это может означать только то, что <...> эти 66 процентов могут надеяться на "благоразумие" СДПГ", — отмечается в материале.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны страны Борис Писториус, наоборот, выступил против.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также выступил против отправки Taurus на Украину, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Он и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.
В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокГерманияВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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