https://ria.ru/20240321/belorussiya-1934657666.html
Белоруссию не удалось изолировать, заявил Лукашенко
Белоруссию не удалось изолировать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.03.2024
Белоруссию не удалось изолировать, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на все западные усилия, республику не удалось изолировать на международной арене, ее международные РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:09
2024-03-21T12:09
2024-03-21T12:09
белоруссия
александр лукашенко
экономика
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 21 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на все западные усилия, республику не удалось изолировать на международной арене, ее международные позиции даже упрочились. "Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились", - приводит слова Лукашенко пресс-служба на встрече с депутатами нижней и верхней палат парламента. Он обратил внимание, что парламентарии уходящего созыва заметно расширили международные контакты - усилили позиции в сотрудничестве с парламентариями из России и других стран ЕАЭС, наладили контакты с коллегами латиноамериканского, дальневосточного и африканского регионов. По его словам, деятельность парламентариев была направлена на отстаивание национальных интересов, продвижение мирной, объединительной повестки и укрепление имиджа Белоруссии как надежного и предсказуемого государства.
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934522310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, экономика, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Белоруссию не удалось изолировать, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск не попал в изоляцию, а даже упрочил международные позиции