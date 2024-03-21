https://ria.ru/20240321/belorussiya-1934657666.html

Белоруссию не удалось изолировать, заявил Лукашенко

Белоруссию не удалось изолировать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.03.2024

Белоруссию не удалось изолировать, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на все западные усилия, республику не удалось изолировать на международной арене, ее международные РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:09

2024-03-21T12:09

2024-03-21T12:09

белоруссия

александр лукашенко

экономика

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 21 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на все западные усилия, республику не удалось изолировать на международной арене, ее международные позиции даже упрочились. "Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились", - приводит слова Лукашенко пресс-служба на встрече с депутатами нижней и верхней палат парламента. Он обратил внимание, что парламентарии уходящего созыва заметно расширили международные контакты - усилили позиции в сотрудничестве с парламентариями из России и других стран ЕАЭС, наладили контакты с коллегами латиноамериканского, дальневосточного и африканского регионов. По его словам, деятельность парламентариев была направлена на отстаивание национальных интересов, продвижение мирной, объединительной повестки и укрепление имиджа Белоруссии как надежного и предсказуемого государства.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934522310.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, экономика, санкции ес в отношении белоруссии