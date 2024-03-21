https://ria.ru/20240321/belgorod-1934654046.html

Житель Белгорода рассказал о последствиях взрыва в доме из-за обстрела

Житель Белгорода рассказал о последствиях взрыва в доме из-за обстрела - РИА Новости, 21.03.2024

Житель Белгорода рассказал о последствиях взрыва в доме из-за обстрела

Житель десятого этажа 14-этажного дома в Белгороде, пострадавшего при утренней атаке ВСУ, Бахтияр Чарыев рассказал РИА Новости, что во время сигнала тревоги... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:00

2024-03-21T12:00

2024-03-21T12:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Житель десятого этажа 14-этажного дома в Белгороде, пострадавшего при утренней атаке ВСУ, Бахтияр Чарыев рассказал РИА Новости, что во время сигнала тревоги прятался с семьей в ванной, а когда вышел на улицу, увидел поврежденные машины, выбитые окна, услышал много криков. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. В числе пострадавших зданий в городе – 14-этажка на улице Спортивной. Там повреждены балконы и окна одного подъезда на разных этажах, больше всего пострадали четыре верхних. Разрушения также на техническом этаже. По данным корреспондента РИА Новости, повреждены не менее 10 автомобилей возле дома. Как рассказала РИА Новости жительница расположенного напротив дома Екатерина Никитовская, она видела, что в дом прилетел снаряд. Бахтияр Чарыев вместе с женой и тремя дочерьми 4, 7 и 14 лет живут на десятом этаже пострадавшего дома. Собеседник рассказал, что домочадцы спали, когда раздался сигнал тревоги, дети заплакали. "Даже не успели испугаться, побежали быстренько в ванную. А потом начались крики, что в наш дом попало, ну и начали выходить. Вышли на улицу… Когда вышел, увидел кучу мусора, машины побитые, окна пластиковые лежат на асфальте. И криков много", - рассказал Бахтияр. У него в квартире тоже повыбивало окна. Повреждена припаркованная у дома машина. Мужчина рассказал, что после произошедшего отправил детей к родственникам. Мужчина отмечает, что оперативные службы после отбоя сигнала тревоги прибыли очень быстро, "даже пяти минут не прошло". По данным Бахтияра, пострадавших в доме нет.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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Житель Белгорода о последствиях украинского обстрела "Когда вышел, увидел кучу мусора, машины побитые, окна пластиковые лежат на асфальте. И криков много" Житель белгородской многоэтажки, поврежденной украинским обстрелом, рассказал РИА Новости, как с семьей прятался в ванной. По его словам, оперативные службы приехали на место обстрела максимально быстро - даже пяти минут не прошло. 2024-03-21T12:00 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, белгород