https://ria.ru/20240321/belgorod-1934622908.html

При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом

При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом - РИА Новости, 21.03.2024

При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом

Балконы и окна многоквартирного жилого дома на улице Спортивной в Белгороде получили повреждения в результате обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:25

2024-03-21T10:25

2024-03-21T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Балконы и окна многоквартирного жилого дома на улице Спортивной в Белгороде получили повреждения в результате обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. В доме на улице Спортивной повреждены балконы и окна одного подъезда на разных этажах, больше всего пострадали четыре верхних. Разрушения также на техническом чердаке. Повреждены не менее 10 автомобилей возле дома. Как рассказала РИА Новости жительница расположенного напротив дома Екатерина Никитовская, когда она услышала звуки оповещения, спряталась в коридоре. "После того, как закончились громкие звуки, взрывы, я выглянула в окно, увидела, что в доме напротив, где живет моя сестра, лежат возле дома кусочки окон, побежала смотреть, увидела, что в дом прилетел снаряд. Наша квартира цела, но пострадала квартира на последнем этаже", - отметила Екатерина.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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происшествия, белгород, белгородский район