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При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934622908.html
При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом
При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом - РИА Новости, 21.03.2024
При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом
Балконы и окна многоквартирного жилого дома на улице Спортивной в Белгороде получили повреждения в результате обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:25
2024-03-21T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Балконы и окна многоквартирного жилого дома на улице Спортивной в Белгороде получили повреждения в результате обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. В доме на улице Спортивной повреждены балконы и окна одного подъезда на разных этажах, больше всего пострадали четыре верхних. Разрушения также на техническом чердаке. Повреждены не менее 10 автомобилей возле дома. Как рассказала РИА Новости жительница расположенного напротив дома Екатерина Никитовская, когда она услышала звуки оповещения, спряталась в коридоре. "После того, как закончились громкие звуки, взрывы, я выглянула в окно, увидела, что в доме напротив, где живет моя сестра, лежат возле дома кусочки окон, побежала смотреть, увидела, что в дом прилетел снаряд. Наша квартира цела, но пострадала квартира на последнем этаже", - отметила Екатерина.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
При обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный дом

При обстреле Белгорода получили повреждения десятки машин и многоквартирный дом

© РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© РИА Новости
Последствия обстрела Белгорода
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Балконы и окна многоквартирного жилого дома на улице Спортивной в Белгороде получили повреждения в результате обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
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В доме на улице Спортивной повреждены балконы и окна одного подъезда на разных этажах, больше всего пострадали четыре верхних. Разрушения также на техническом чердаке. Повреждены не менее 10 автомобилей возле дома.
Как рассказала РИА Новости жительница расположенного напротив дома Екатерина Никитовская, когда она услышала звуки оповещения, спряталась в коридоре.
"После того, как закончились громкие звуки, взрывы, я выглянула в окно, увидела, что в доме напротив, где живет моя сестра, лежат возле дома кусочки окон, побежала смотреть, увидела, что в дом прилетел снаряд. Наша квартира цела, но пострадала квартира на последнем этаже", - отметила Екатерина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский район
 
 
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