https://ria.ru/20240321/belgorod-1934619237.html
Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле
Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле - РИА Новости, 21.03.2024
Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле
Житель дома на улице Щорса в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время утреннего обстрела прятался за углом здания, рядом на дороге раздался взрыв,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:08
2024-03-21T10:08
2024-03-21T10:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934619666_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_7ebc53cc1e069f25a0f322f878691a6f.jpg
БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Житель дома на улице Щорса в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время утреннего обстрела прятался за углом здания, рядом на дороге раздался взрыв, осколками задело водителя машины. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул улицу Щорса. Мэрия Белгорода сообщила о перекрытии движения транспорта в районе пересечения Щорса и Архиерейской. Роман Носов, проживающий в многоэтажке на улице Щорса, 36, рассказал, что находился на улице, когда, ориентировочно в восемь утра, ему пришла смс об объявлении ракетной опасности, завыла сирена. "Выскочил из машины, прятался здесь (за углом дома – ред.). Ну и прилетело на дорогу. Очень сильный взрыв. Водитель, слава богу, не пострадал, успел выскочить. Посекло его чуть-чуть, но так, нормально. Живем, что делать", - заметил Роман. По его словам, при взрыве в многоэтажке высыпались стекла. "Слава богу, моя квартира не пострадала, у людей сильно повыбивало", - добавил собеседник. На улице Щорса после обстрела повреждено дорожное покрытие, валяются осколки, участки улицы перекрыты сигнальными лентами. За обстановкой наблюдают представители силовых структур.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934619666_95:0:1185:818_1920x0_80_0_0_cd1d7103591a0e8792693c6726d38080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород
Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле
Житель Белгорода рассказал про взрыв при обстреле и пострадавшего водителя
БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Житель дома на улице Щорса в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время утреннего обстрела прятался за углом здания, рядом на дороге раздался взрыв, осколками задело водителя машины.
Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул улицу Щорса. Мэрия Белгорода сообщила о перекрытии движения транспорта в районе пересечения Щорса и Архиерейской.
Роман Носов, проживающий в многоэтажке на улице Щорса, 36, рассказал, что находился на улице, когда, ориентировочно в восемь утра, ему пришла смс об объявлении ракетной опасности, завыла сирена.
«
"Выскочил из машины, прятался здесь (за углом дома – ред.). Ну и прилетело на дорогу. Очень сильный взрыв. Водитель, слава богу, не пострадал, успел выскочить. Посекло его чуть-чуть, но так, нормально. Живем, что делать", - заметил Роман.
По его словам, при взрыве в многоэтажке высыпались стекла. "Слава богу, моя квартира не пострадала, у людей сильно повыбивало", - добавил собеседник.
На улице Щорса после обстрела повреждено дорожное покрытие, валяются осколки, участки улицы перекрыты сигнальными лентами. За обстановкой наблюдают представители силовых структур.
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру