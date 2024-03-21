https://ria.ru/20240321/belgorod-1934619237.html

Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле

Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле - РИА Новости, 21.03.2024

Житель Белгорода рассказал про сильный взрыв при обстреле

Житель дома на улице Щорса в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время утреннего обстрела прятался за углом здания, рядом на дороге раздался взрыв,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:08

2024-03-21T10:08

2024-03-21T10:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 21 мар – РИА Новости. Житель дома на улице Щорса в Белгороде рассказал РИА Новости, что во время утреннего обстрела прятался за углом здания, рядом на дороге раздался взрыв, осколками задело водителя машины. Утром в четверг на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. По информации Минобороны РФ, около 08.00 мск средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул улицу Щорса. Мэрия Белгорода сообщила о перекрытии движения транспорта в районе пересечения Щорса и Архиерейской. Роман Носов, проживающий в многоэтажке на улице Щорса, 36, рассказал, что находился на улице, когда, ориентировочно в восемь утра, ему пришла смс об объявлении ракетной опасности, завыла сирена. "Выскочил из машины, прятался здесь (за углом дома – ред.). Ну и прилетело на дорогу. Очень сильный взрыв. Водитель, слава богу, не пострадал, успел выскочить. Посекло его чуть-чуть, но так, нормально. Живем, что делать", - заметил Роман. По его словам, при взрыве в многоэтажке высыпались стекла. "Слава богу, моя квартира не пострадала, у людей сильно повыбивало", - добавил собеседник. На улице Щорса после обстрела повреждено дорожное покрытие, валяются осколки, участки улицы перекрыты сигнальными лентами. За обстановкой наблюдают представители силовых структур.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

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происшествия, белгород