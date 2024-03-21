https://ria.ru/20240321/babushka-1934662472.html

Власти Чебоксар отозвали разосланный в школы "запрос о бабушках"

Власти Чебоксар отозвали разосланный в школы "запрос о бабушках" - РИА Новости, 21.03.2024

Власти Чебоксар отозвали разосланный в школы "запрос о бабушках"

Администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала разосланное по школам и детсадам письмо отдела опеки с требованием сообщать о детях, за которыми... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:24

2024-03-21T12:24

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала разосланное по школам и детсадам письмо отдела опеки с требованием сообщать о детях, за которыми присматривают бабушки, а не папы с мамами, сообщается на странице муниципалитета в соцсети "ВКонтакте". Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикации вызвали большой общественный резонанс. Администрация Чебоксарского муниципального округа провела служебную проверку, в ходе которой комиссия "выявила нарушения федерального законодательства при ненадлежащей организации работы сотрудников отдела опеки". "За выявленные нарушения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и применены меры взыскания. Запрос в адрес образовательных учреждений о представлении сведений администрацией отозван", - говорится в сообщении. Ранее в муниципалитете заявляли, что письмо начальника отдела по опеке и попечительству Ларисы Ильиной о необходимости представления сведений об оставшихся с родственниками без попечения родителей детях направлено на обеспечение их безопасности. Оформленная на бабушек временная опека, по словам чиновников, могла понадобиться, например, при госпитализации ребенка. Министерство образования Чувашии, в свою очередь, пообещало провести внеплановую выездную проверку деятельности органа опеки и попечительства администрации Чебоксарского муниципального округа. Сенатор от Чувашии Николай Владимиров, к которому поступило множество обращения от жителей республики, на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой попросил обратить внимание на позицию отдела органов опеки, выступившего с вызвавшей столько споров инициативой.

https://ria.ru/20231204/opeka-1770535848.html

https://ria.ru/20230804/opeka-1888265849.html

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чебоксары, мария львова-белова, россия, общество