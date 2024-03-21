https://ria.ru/20240321/avstraliya-1934586867.html

Посольство России призвало Австралию сосредоточиться на своих проблемах

Посольство России призвало Австралию сосредоточиться на своих проблемах - РИА Новости, 21.03.2024

Посольство России призвало Австралию сосредоточиться на своих проблемах

Посольство России в Австралии в своем Telegram-канале призвало австралийских политиков сосредоточиться на проблемах собственной страны и воздержаться от попыток РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T02:18

2024-03-21T02:18

2024-03-21T02:18

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Посольство России в Австралии в своем Telegram-канале призвало австралийских политиков сосредоточиться на проблемах собственной страны и воздержаться от попыток поставить под сомнение честность и демократичность выборов в РФ. Российская дипмиссия отреагировала на заявления министерства иностранных дел и торговли Австралии, отказавшегося признать итоги выборов президента России. "Обратили внимание на заявление МИДТ Австралии, содержащее предсказуемо предвзятые оценки выборов президента Российской Федерации и полное набивших оскомину пропагандистских штампов. В этой связи хотели бы отметить следующее. В отличие от "либеральных демократий" вроде Австралии, где, например, премьер-министром может стать и нередко становится человек, за которого никто не голосовал, возглавить российское государство невозможно иначе как получив поддержку избирателей на всеобщих прямых выборах", - отметило посольство. В диппредставительстве подчеркнули, что "неприемлемая по тону и содержанию" попытка официальной Канберры поставить под сомнение честность и демократичность российских выборов "оскорбительна" для миллионов российских граждан, в том числе и проживающих в Австралии, "недвусмысленно выразивших свою суверенную волю". "Призываем австралийских политиков сосредоточиться на проблемах собственной страны. Здесь есть над чем поработать, особенно в свете международных обязательств Канберры в области свобод и прав человека", - подытожило посольство России. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков. По последним данным ЦИК, после обработки 100% протоколов УИК Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Даванков - 3,85%, Слуцкий - 3,20%.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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