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Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы - РИА Новости, 21.03.2024
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы
Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская". РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:35
2024-03-21T11:35
2024-03-21T11:35
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вроцлав
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ВАРШАВА, 21 мар - РИА Новости. Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская". "На строительной площадке на улице Беловежской во Вроцлаве, во время земляных работ, был обнаружен гигантский неразорвавшийся боеприпас. Работы приостановлены", - говорится в сообщении. Судя по размещённой газетой фотографии, речь идет об авиационной бомбе весом 250 килограммов. Уточняется, что в связи с обнаружением боеприпаса, проводится эвакуация жителей окрестных домов и работников окрестных предприятий. По данным издания, мощность бомбы такова, что её не представляется возможным уничтожить на месте, поэтому саперы будут вывозить ее на полигон.
https://ria.ru/20230113/bomba-1844745261.html
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в мире, вроцлав
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы
Во Вроцлаве проводят эвакуацию населения из-за найденной авиабомбы
ВАРШАВА, 21 мар - РИА Новости.
Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская
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"На строительной площадке на улице Беловежской во Вроцлаве, во время земляных работ, был обнаружен гигантский неразорвавшийся боеприпас. Работы приостановлены", - говорится в сообщении.
Судя по размещённой газетой фотографии, речь идет об авиационной бомбе весом 250 килограммов.
Уточняется, что в связи с обнаружением боеприпаса, проводится эвакуация жителей окрестных домов и работников окрестных предприятий.
По данным издания, мощность бомбы такова, что её не представляется возможным уничтожить на месте, поэтому саперы будут вывозить ее на полигон.
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