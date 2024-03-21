https://ria.ru/20240321/aviabomba-1934644624.html

Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы

Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы - РИА Новости, 21.03.2024

Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы

Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская". РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:35

2024-03-21T11:35

2024-03-21T11:35

в мире

вроцлав

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/46/1532204682_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3de43628eb4b2500725c0c6c513c79c3.jpg

ВАРШАВА, 21 мар - РИА Новости. Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская". "На строительной площадке на улице Беловежской во Вроцлаве, во время земляных работ, был обнаружен гигантский неразорвавшийся боеприпас. Работы приостановлены", - говорится в сообщении. Судя по размещённой газетой фотографии, речь идет об авиационной бомбе весом 250 килограммов. Уточняется, что в связи с обнаружением боеприпаса, проводится эвакуация жителей окрестных домов и работников окрестных предприятий. По данным издания, мощность бомбы такова, что её не представляется возможным уничтожить на месте, поэтому саперы будут вывозить ее на полигон.

https://ria.ru/20230113/bomba-1844745261.html

вроцлав

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вроцлав