Рейтинг@Mail.ru
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/aviabomba-1934644624.html
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы - РИА Новости, 21.03.2024
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы
Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская". РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:35
2024-03-21T11:35
в мире
вроцлав
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/46/1532204682_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3de43628eb4b2500725c0c6c513c79c3.jpg
ВАРШАВА, 21 мар - РИА Новости. Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская". "На строительной площадке на улице Беловежской во Вроцлаве, во время земляных работ, был обнаружен гигантский неразорвавшийся боеприпас. Работы приостановлены", - говорится в сообщении. Судя по размещённой газетой фотографии, речь идет об авиационной бомбе весом 250 килограммов. Уточняется, что в связи с обнаружением боеприпаса, проводится эвакуация жителей окрестных домов и работников окрестных предприятий. По данным издания, мощность бомбы такова, что её не представляется возможным уничтожить на месте, поэтому саперы будут вывозить ее на полигон.
https://ria.ru/20230113/bomba-1844745261.html
вроцлав
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/46/1532204682_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_78b77f4b178a0986266fbe74cb299e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вроцлав
В мире, Вроцлав
Жителей Вроцлава эвакуируют из-за найденной авиабомбы

Во Вроцлаве проводят эвакуацию населения из-за найденной авиабомбы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Вроцлава с башни костела святой Эльжбеты
Вид на центральную часть Вроцлава с башни костела святой Эльжбеты - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Вроцлава с башни костела святой Эльжбеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 мар - РИА Новости. Эвакуация населения проводится в польском Вроцлаве из-за найденной авиабомбы, сообщает издание "Газета вроцлавская".
«
"На строительной площадке на улице Беловежской во Вроцлаве, во время земляных работ, был обнаружен гигантский неразорвавшийся боеприпас. Работы приостановлены", - говорится в сообщении.
Судя по размещённой газетой фотографии, речь идет об авиационной бомбе весом 250 килограммов.
Уточняется, что в связи с обнаружением боеприпаса, проводится эвакуация жителей окрестных домов и работников окрестных предприятий.
По данным издания, мощность бомбы такова, что её не представляется возможным уничтожить на месте, поэтому саперы будут вывозить ее на полигон.
Ворота Швабентор, Фрайбург - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы
13 января 2023, 19:52
 
В миреВроцлав
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала