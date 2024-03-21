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В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске

В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 21.03.2024

В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске

Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД и прокуратура Костромской области. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:08

2024-03-21T19:08

2024-03-21T19:11

происшествия

кострома

костромская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД и прокуратура Костромской области. По данным прокуратуры, ДТП произошло в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Haval сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. В результате происшествия женщина и девочка получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в официальном сообщении прокуратуры. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что ДТП произошло на тротуаре – по предварительным данным, после того, как водителя "подрезали". "На месте работает следственно-оперативная группа. Участники дорожно-транспортного происшествия установлены. Проводится проверка", - сказано в сообщении УМВД по Костромской области. На предоставленных полицией и прокуратурой РИА Новости фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.

https://ria.ru/20240320/srok-1934475027.html

кострома

костромская область

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происшествия, кострома, костромская область