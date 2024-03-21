https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 21.03.2024
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД и прокуратура Костромской области. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:08
2024-03-21T19:08
2024-03-21T19:11
происшествия
кострома
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934785366_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_8c8ce6199cf785589ef16189ec8959f6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД и прокуратура Костромской области. По данным прокуратуры, ДТП произошло в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Haval сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. В результате происшествия женщина и девочка получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в официальном сообщении прокуратуры. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что ДТП произошло на тротуаре – по предварительным данным, после того, как водителя "подрезали". "На месте работает следственно-оперативная группа. Участники дорожно-транспортного происшествия установлены. Проводится проверка", - сказано в сообщении УМВД по Костромской области. На предоставленных полицией и прокуратурой РИА Новости фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
https://ria.ru/20240320/srok-1934475027.html
кострома
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934785366_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cb7f63e5e56c8ca051ebb5b08459a731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, костромская область
Происшествия, Кострома, Костромская область
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
МВД: в Костроме водитель выскочил на тротуар и сбил женщину с ребенком в коляске
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости.
Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД
и прокуратура Костромской области.
По данным прокуратуры, ДТП произошло в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Haval сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. В результате происшествия женщина и девочка получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в официальном сообщении прокуратуры.
Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что ДТП произошло на тротуаре – по предварительным данным, после того, как водителя "подрезали".
"На месте работает следственно-оперативная группа. Участники дорожно-транспортного происшествия установлены. Проводится проверка", - сказано в сообщении УМВД по Костромской области
.
На предоставленных полицией и прокуратурой РИА Новости фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
В Кузбассе таксисту, насмерть сбившему ребенка, дали семь лет колонии