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В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 21.03.2024
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19:08 21.03.2024 (обновлено: 19:11 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 21.03.2024
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД и прокуратура Костромской области. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:08
2024-03-21T19:11
происшествия
кострома
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД и прокуратура Костромской области. По данным прокуратуры, ДТП произошло в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Haval сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. В результате происшествия женщина и девочка получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в официальном сообщении прокуратуры. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что ДТП произошло на тротуаре – по предварительным данным, после того, как водителя "подрезали". "На месте работает следственно-оперативная группа. Участники дорожно-транспортного происшествия установлены. Проводится проверка", - сказано в сообщении УМВД по Костромской области. На предоставленных полицией и прокуратурой РИА Новости фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
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происшествия, кострома, костромская область
Происшествия, Кострома, Костромская область
В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске

МВД: в Костроме водитель выскочил на тротуар и сбил женщину с ребенком в коляске

© Фото : Костромской городовой/TelegramМесто ДТП, где автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Костроме. 21 марта 2024
Место ДТП, где автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Костроме. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Костромской городовой/Telegram
Место ДТП, где автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Костроме. 21 марта 2024
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Автомобиль выскочил на тротуар в Костроме и сбил женщину с ребенком в коляске, пострадавшие госпитализированы, сообщают УМВД и прокуратура Костромской области.
По данным прокуратуры, ДТП произошло в 16.00 мск в районе перекрестка улиц Терешковой и Симановского в Костроме.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Haval сбил 24-летнюю женщину с ребенком 2023 года рождения. В результате происшествия женщина и девочка получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в официальном сообщении прокуратуры.
Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что ДТП произошло на тротуаре – по предварительным данным, после того, как водителя "подрезали".
"На месте работает следственно-оперативная группа. Участники дорожно-транспортного происшествия установлены. Проводится проверка", - сказано в сообщении УМВД по Костромской области.
На предоставленных полицией и прокуратурой РИА Новости фото видно, что автомобиль буквально впечатал коляску в стену магазина. Коляска практически развалилась на части.
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