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В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.03.2024

В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Два трамвая столкнулись в Курчатовском районе Челябинска 21 марта, пострадали четыре человека, в том числе пассажиры, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:23

2024-03-21T15:23

2024-03-21T15:47

происшествия

челябинск

курчатовский район

авто

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Курчатовском районе Челябинска 21 марта, пострадали четыре человека, в том числе пассажиры, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску. ДТП произошло в 14.33 (12.33 мск) на проспекте Победы, 374. "Столкнулись два трамвая, маршрут №15 и 19. Первым трамваем управлял мужчина 1996 года рождения, вторым – женщина 1992 года рождения. Предварительно, пострадали четверо – водитель трамвая №15 и три пассажира этого трамвая", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе минздрава региона РИА Новости пояснили, что в результате ДТП четверо пострадавших — после оказания им медицинской помощи все четверо были госпитализированы.

https://ria.ru/20230213/dtp-1851718590.html

челябинск

курчатовский район

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происшествия, челябинск, курчатовский район, авто, гибдд мвд рф