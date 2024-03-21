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В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.03.2024
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15:23 21.03.2024 (обновлено: 15:47 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/avariya-1934715976.html
В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.03.2024
В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Два трамвая столкнулись в Курчатовском районе Челябинска 21 марта, пострадали четыре человека, в том числе пассажиры, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:23
2024-03-21T15:47
происшествия
челябинск
курчатовский район
авто
гибдд мвд рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Курчатовском районе Челябинска 21 марта, пострадали четыре человека, в том числе пассажиры, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску. ДТП произошло в 14.33 (12.33 мск) на проспекте Победы, 374. "Столкнулись два трамвая, маршрут №15 и 19. Первым трамваем управлял мужчина 1996 года рождения, вторым – женщина 1992 года рождения. Предварительно, пострадали четверо – водитель трамвая №15 и три пассажира этого трамвая", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе минздрава региона РИА Новости пояснили, что в результате ДТП четверо пострадавших — после оказания им медицинской помощи все четверо были госпитализированы.
https://ria.ru/20230213/dtp-1851718590.html
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происшествия, челябинск, курчатовский район, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинск, Курчатовский район, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

ГИБДД: в Челябинске столкнулись два трамвая, пострадали 4 человека

© Кадр видео из соцсетейСтолкновение двух трамваев Курчатовском районе Челябинска
Столкновение двух трамваев Курчатовском районе Челябинска
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Курчатовском районе Челябинска 21 марта, пострадали четыре человека, в том числе пассажиры, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.
ДТП произошло в 14.33 (12.33 мск) на проспекте Победы, 374.
"Столкнулись два трамвая, маршрут №15 и 19. Первым трамваем управлял мужчина 1996 года рождения, вторым – женщина 1992 года рождения. Предварительно, пострадали четверо – водитель трамвая №15 и три пассажира этого трамвая", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости пояснили, что в результате ДТП четверо пострадавших — после оказания им медицинской помощи все четверо были госпитализированы.
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ПроисшествияЧелябинскКурчатовский районАвтоГИБДД МВД РФ
 
 
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