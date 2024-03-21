https://ria.ru/20240321/atrium-1934019326.html

Стихи и гитары под атриумом инженера Шухова

Стихи и гитары под атриумом инженера Шухова - РИА Новости, 21.03.2024

Стихи и гитары под атриумом инженера Шухова

Не все дома и квартиры, связанные с именами известных литераторов, становятся мемориальными музеями. Некоторые продолжают жить своей обычной жизнью, сохраняя... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:00

2024-03-21T11:00

2024-03-21T11:00

литературные путешествия с максимом шараповым

юрий визбор

владимир шухов

московский педагогический государственный университет

москва

культура

литература

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Не все дома и квартиры, связанные с именами известных литераторов, становятся мемориальными музеями. Некоторые продолжают жить своей обычной жизнью, сохраняя при этом удивительную творческую атмосферу, в которой формировались будущие классики. Я, Максим Шарапов, приглашаю вас заглянуть в историческое здание, под стеклянной крышей которого сочиняли стихи и пели песни Юрий Визбор, Ада Якушева и Юрий Ряшенцев.Здание на углу Малой Пироговской улицы и переулка Хользунова в Москве было построено в 1913 году по проекту архитектора Сергея Соловьева. Оно задумывалось как аудиторный корпус Московских высших женских курсов, основанных ещё в 1872 году Владимиром Герье.Постепенно учебное заведение расширялось, появлялись новые факультеты и корпуса. Теперь здание на Малой Пироговке является главным корпусом и визитной карточкой Московского педагогического университета имени В.И. Ленина.Соловьев построил дом в стиле неоклассицизма и в форме "испанского веера". Если взглянуть на него сверху, форма веера угадывается безошибочно. Почему архитектор выбрал именно такую концепцию, точно неизвестно, возможно, к этому решению его подтолкнуло угловое расположение земельного участка, но "веер" этот всегда был связан с филологами. И эти два обстоятельства – архитектурное и литературное – до сих пор добавляют зданию загадочности и притягательности.Совсем недавно в уютном дворике перед входом появился интересный памятник. На импровизированной балюстраде сидят юноша с гитарой в руках и девушка в короткой юбочке. В скульптурных образах не случайно угадываются знаменитые барды Юрий Визбор и Ада Якушева.Музыкально-поэтическая история педагогического университета началась в пятидесятые годы ХХ века, когда на филологический факультет, в тот самый "веер" на Малой Пироговке, поступили еще никому неизвестные студенты Юрий Визбор, Ада Якушева, Юрий Ряшенцев, Юлий Ким. Чтобы заглянуть в мир, где взрослели таланты, билет покупать не надо. Достаточно показать студенческий или улыбнуться охраннику. И, если повезёт, вас пропустят прогуляться по историческим залам и лестницам.Через стеклянный атриум центрального зала, сооруженного по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова, в солнечные дни просвечивает голубое небо. А вокруг открытые пространства, колонны, хитрые лестницы между этажами, балконы, арочные окна аудиторий – и сразу понимаешь почему здесь рождались стихи и музыка. Вся атмосфера исторического здания к этому располагает. Так и кажется, что из-за угла сейчас выйдет Юрий Визбор с гитарой и запоёт своё "Солнышко лесное":"Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,Тих и печален ручей у янтарной сосны,Пеплом несмелым подёрнулись угли костра,Вот и окончилось всё — расставаться пора.Милая моя,Солнышко лесное,Где, в каких краяхВстретишься со мною?"Стихи и аккорды звучали в самых разных местах большого студенческого дома. На балконе под крышей, прозванном "парнасом", в аудиториях, на лестничных площадках. И преподаватели не ругались, понимали, что такое творчество. И не зря! Сейчас невозможно вспомнить фамилии всех выпускников, начинавших своё творчество на Малой Пироговке, но некоторые поэтические строчки их авторства точно знает вся страна. Например, такие:"Пора-пора-порадуемся на своем векуКрасавице и кубку, счастливому клинку!Пока-пока-покачивая перьями на шляпах,Судьбе не раз шепнем: Мерси боку!Или еще:"На волоске судьба твоя,Враги полны отваги.Но, слава Богу, есть друзья, Но, слава Богу, есть друзья,И, слава Богу, у друзей есть шпаги."Эти строчки, как и слова всех других песен знаменитого советского фильма-мюзикла "Д’Артаньян и три мушкетёра", написал поэт Юрий Ряшенцев, тоже начинавший сочинять под атриумом инженера Шухова.Но литературная история "испанского веера" на Малой Пироговке связана не только с выпускниками филфака. В разные годы под его сводами выступали, встречались со студентами писатели и поэты, уже ставшие частью русской культуры. В этих стенах звучали голоса Максима Горького, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Александра Блока, Ивана Бунина, Булата Окуджавы, Михаила Шолохова.Если прислушаться, то и сегодня в гулком пространстве можно услышать музыку и голоса. Это уже современные студенты продолжают заложенные когда-то традиции. Сочиняют стихи и песни. Играют на гитарах в укромных уголках "испанского веера". И кто знает, может быть, через какое-то время под солнечным атриумом инженера Шухова родятся новые талантливые поэты, стихи которых будет повторять вся страна.

https://ria.ru/20240311/metro-1921660103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юрий визбор, владимир шухов, московский педагогический государственный университет, москва, культура, литература