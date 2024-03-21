https://ria.ru/20240321/armeniya-1934726081.html

Пашинян назвал построенную при СССР Армянскую АЭС символом суверенитета

Пашинян назвал построенную при СССР Армянскую АЭС символом суверенитета - РИА Новости, 21.03.2024

Пашинян назвал построенную при СССР Армянскую АЭС символом суверенитета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в четверг на саммите по атомной энергетике в Брюсселе, назвал построенную в советское время Армянскую атомную... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:46

2024-03-21T15:46

2024-03-21T17:25

в мире

армения

ереван

никол пашинян

армянская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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ЕРЕВАН, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в четверг на саммите по атомной энергетике в Брюсселе, назвал построенную в советское время Армянскую атомную электростанцию символом суверенитета страны. Премьер указал, что на протяжении десятилетий АЭС служила важнейшим элементом энергетической системы страны, обеспечивая стабильность и устойчивость производства энергии. "В настоящее время около 30% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет атомной энергии. Наш путь к этому моменту был тернистым, омраченным драматическим периодом закрытия АЭС. Сегодня мы можем с гордостью заявить, что, помимо прочего, она также символизирует и укрепляет наш суверенитет", - приводит слова Пашиняна правительственная пресс-служба. Он отметил, что Ереван стремится поддерживать самые высокие стандарты ядерной безопасности и защищенности при эксплуатации Армянской АЭС, и это обязательство лежит в основе масштабной модернизации и перевооружения станции, проведенной в последние годы, что позволило продлить эксплуатацию Армянской АЭС до 2026 года. "Имея такой опыт и установленные приоритеты, Армения, наряду со многими присутствующими здесь странами, приняла решение продлить срок эксплуатации своей АЭС с 2026 по 2036 год... Эта пролонгация заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок по окончании продленного периода эксплуатации ААЭС, что является нашей конечной целью", - заявил в четверг Пашинян. По его словам, в этом отношении Армения привержена развитию тесного сотрудничества и использованию опыта как МАГАТЭ, так и стран-партнеров для определения оптимального решения по замене существующего энергоблока. Армения имеет одну АЭС, она расположена возле города Мецамор в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенные в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности. Ранее правительство Армении приняло постановление о начале процесса, направленного на продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" и подписало контракт с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации" второго энергоблока Армянской АЭС.

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html

https://ria.ru/20230524/armeniya-1873918874.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, брюссель