https://ria.ru/20240321/arest-1934796287.html

В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка

В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка - РИА Новости, 21.03.2024

В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка

Суд в Москве арестовал женщину, продавшую собственного ребенка, обвиняемая свою вину всячески отрицает, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:08

2024-03-21T20:08

2024-03-21T20:08

происшествия

москва

восточный административный округ (москва)

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд в Москве арестовал женщину, продавшую собственного ребенка, обвиняемая свою вину всячески отрицает, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд заключил под стражу еще одну фигурантку уголовного дела о торговле детьми... Женщине предъявлено обвинение по пункту "в" части третьей статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Вину она не признала и возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как утверждает прокуратура, 20 февраля 2020 года 33-летняя женщина родила девочку и передала ее 44-летней "покупательнице", которая уже арестована. Купившая ребенка женщина при регистрации факта рождения соврала, сказав, что девочка рождена ею и является ее родной дочерью.

https://ria.ru/20240122/mat-1922813316.html

https://ria.ru/20240104/arest-1919708045.html

москва

восточный административный округ (москва)

россия

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происшествия, москва, восточный административный округ (москва), россия