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В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты - РИА Новости, 21.03.2024
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19:59 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/arest-1934795149.html
В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты
В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты - РИА Новости, 21.03.2024
В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты
Житель Дзержинска, снимавший военные объекты в Нижегородской области и расклеивавший листовки, арестован за публичные призывы к осуществлению террористической... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:59
2024-03-21T19:59
происшествия
россия
нижегородская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Житель Дзержинска, снимавший военные объекты в Нижегородской области и расклеивавший листовки, арестован за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает управление ФСБ региона. "Установлено, что задержанный осуществлял на территории Дзержинска расклейку листовок с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение, проводил видео- и фотосъемку военных объектов, расположенных на территории региона", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По месту жительства задержанного проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации. Отмечается, что в сентябре 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности - штрафу в размере 30 тысяч рублей - за действия по дискредитации Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). "УФСБ России по Нижегородской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных фактов преступной деятельности фигуранта и установления его возможных соучастников. Обвиняемый заключен под стражу", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия, нижегородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты

ФСБ: в Нижегородской области арестовали мужчину за призывы к терроризму

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Житель Дзержинска, снимавший военные объекты в Нижегородской области и расклеивавший листовки, арестован за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает управление ФСБ региона.
"Установлено, что задержанный осуществлял на территории Дзержинска расклейку листовок с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение, проводил видео- и фотосъемку военных объектов, расположенных на территории региона", - говорится в сообщении.
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Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По месту жительства задержанного проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации.
Отмечается, что в сентябре 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности - штрафу в размере 30 тысяч рублей - за действия по дискредитации Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ).
"УФСБ России по Нижегородской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных фактов преступной деятельности фигуранта и установления его возможных соучастников. Обвиняемый заключен под стражу", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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