https://ria.ru/20240321/arest-1934795149.html

В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты

В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты - РИА Новости, 21.03.2024

В Нижегородской области арестовали мужчину, снимавшего военные объекты

Житель Дзержинска, снимавший военные объекты в Нижегородской области и расклеивавший листовки, арестован за публичные призывы к осуществлению террористической... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:59

2024-03-21T19:59

2024-03-21T19:59

происшествия

россия

нижегородская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Житель Дзержинска, снимавший военные объекты в Нижегородской области и расклеивавший листовки, арестован за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает управление ФСБ региона. "Установлено, что задержанный осуществлял на территории Дзержинска расклейку листовок с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение, проводил видео- и фотосъемку военных объектов, расположенных на территории региона", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По месту жительства задержанного проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации. Отмечается, что в сентябре 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности - штрафу в размере 30 тысяч рублей - за действия по дискредитации Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). "УФСБ России по Нижегородской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных фактов преступной деятельности фигуранта и установления его возможных соучастников. Обвиняемый заключен под стражу", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

россия

нижегородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижегородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)