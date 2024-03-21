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В Ростовской области арестовали мужчину, залившего зеленкой бюллетени - РИА Новости, 21.03.2024
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15:03 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/arest-1934710545.html
В Ростовской области арестовали мужчину, залившего зеленкой бюллетени
В Ростовской области арестовали мужчину, залившего зеленкой бюллетени - РИА Новости, 21.03.2024
В Ростовской области арестовали мужчину, залившего зеленкой бюллетени
Суд города Азова в Ростовской области назначил административный арест на двое суток жителю села Самарское Юрию Ищенко за хулиганские действия, совершенные 15... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:03
2024-03-21T15:03
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Суд города Азова в Ростовской области назначил административный арест на двое суток жителю села Самарское Юрию Ищенко за хулиганские действия, совершенные 15 марта во время выборов на избирательном участке, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. "Постановлением Азовского городского суда Ростовской области от 17 марта 2024 года Ищенко… назначено административное наказание в виде административного ареста на срок двое суток", - говорится в сообщении. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о мужчине, задержанном за то, что он залил бюллетени зеленкой. СУСК РФ по региону ранее завел уголовное дело в отношении жителя Ростовской области 1962 года рождения, который на одном из избирательных участков в Азовском районе вылил зеленку в урну для бюллетеней. Его действия квалифицировались по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). По информации пресс-службы судов, 15 марта Ищенко находился на избирательном участке №120 в селе Самарское Азовского района Ростовской области. Там он, "выражая явное неуважение к обществу", выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение сотрудникам полиции. Суд в Азове квалифицировал действия Ищенко по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. Тем временем СУСК РФ по Ростовской области продолжает расследование в отношении этого мужчины уголовного дела о воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области арестовали мужчину, залившего зеленкой бюллетени

В Ростовской области мужчину, залившего зеленкой бюллетени, арестовали на 2 дня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Суд города Азова в Ростовской области назначил административный арест на двое суток жителю села Самарское Юрию Ищенко за хулиганские действия, совершенные 15 марта во время выборов на избирательном участке, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Постановлением Азовского городского суда Ростовской области от 17 марта 2024 года Ищенко… назначено административное наказание в виде административного ареста на срок двое суток", - говорится в сообщении.
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По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о мужчине, задержанном за то, что он залил бюллетени зеленкой.
СУСК РФ по региону ранее завел уголовное дело в отношении жителя Ростовской области 1962 года рождения, который на одном из избирательных участков в Азовском районе вылил зеленку в урну для бюллетеней. Его действия квалифицировались по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
По информации пресс-службы судов, 15 марта Ищенко находился на избирательном участке №120 в селе Самарское Азовского района Ростовской области. Там он, "выражая явное неуважение к обществу", выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение сотрудникам полиции. Суд в Азове квалифицировал действия Ищенко по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство.
Тем временем СУСК РФ по Ростовской области продолжает расследование в отношении этого мужчины уголовного дела о воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
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