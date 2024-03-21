https://ria.ru/20240321/arest-1934702106.html

Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net

Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net - РИА Новости, 21.03.2024

Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net

Мещанский суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:34

2024-03-21T14:34

2024-03-21T14:34

происшествия

москва

россия

саратовская область

владимир осечкин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Осечкину* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

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происшествия, москва, россия, саратовская область, владимир осечкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)