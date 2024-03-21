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Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net
Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net - РИА Новости, 21.03.2024
Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net
Мещанский суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:34
2024-03-21T14:34
2024-03-21T14:34
происшествия
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саратовская область
владимир осечкин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Осечкину* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Признан физлицом-иноагентом.
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происшествия, москва, россия, саратовская область, владимир осечкин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Россия, Саратовская область, Владимир Осечкин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net
Суд заочно арестовал основателя Gulagu.net Осечкина* за оправдание терроризма