https://ria.ru/20240321/arest-1934599541.html
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре - РИА Новости, 21.03.2024
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:37
2024-03-21T07:37
2024-03-21T07:59
культура
новосибирск
россия
культура
никита кологривый
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933450749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dbe6efe1538a6da98ebab93c79a89ef.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приемнике... Срок административного ареста считать с момента задержания, то есть с 20 марта 2024 года", - сказал судья Руслан Фролов.В суде был рассмотрен протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как сообщалось, он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933450749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f655b275b4fc6acaeaf5814cc85282f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, россия, культура, никита кологривый
Культура, Новосибирск, Россия, Культура, Никита Кологривый
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре
Суд в Новосибирске дал Кологривому семь суток ареста за ночной дебош в баре
НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приемнике... Срок административного ареста считать с момента задержания, то есть с 20 марта 2024 года", - сказал судья Руслан Фролов.
В суде был рассмотрен протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как сообщалось, он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.
В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
ИИ "Жириновский" предложил дать актеру Кологривому роль Немцова