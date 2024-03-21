https://ria.ru/20240321/arest-1934599541.html

Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре

Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре - РИА Новости, 21.03.2024

Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре

Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:37

2024-03-21T07:37

2024-03-21T07:59

культура

новосибирск

россия

культура

никита кологривый

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НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приемнике... Срок административного ареста считать с момента задержания, то есть с 20 марта 2024 года", - сказал судья Руслан Фролов.В суде был рассмотрен протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как сообщалось, он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.

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новосибирск, россия, культура, никита кологривый