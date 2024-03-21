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Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре - РИА Новости, 21.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:37 21.03.2024 (обновлено: 07:59 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/arest-1934599541.html
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре - РИА Новости, 21.03.2024
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:37
2024-03-21T07:59
культура
новосибирск
россия
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никита кологривый
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НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приемнике... Срок административного ареста считать с момента задержания, то есть с 20 марта 2024 года", - сказал судья Руслан Фролов.В суде был рассмотрен протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как сообщалось, он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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новосибирск, россия, культура, никита кологривый
Культура, Новосибирск, Россия, Культура, Никита Кологривый
Кологривому дали семь суток ареста за дебош баре

Суд в Новосибирске дал Кологривому семь суток ареста за ночной дебош в баре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Актер Никита Кологривый. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил актеру Никите Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приемнике... Срок административного ареста считать с момента задержания, то есть с 20 марта 2024 года", - сказал судья Руслан Фролов.
В суде был рассмотрен протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Как сообщалось, он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.
В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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