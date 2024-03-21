На саммите ЕС не смогли утвердить решение по замороженным активам России
Лидеры ЕС на саммите не смогли утвердить решение по замороженным активам РФ
© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита не утвердили решение по использованию доходов от замороженных активов России на военную помощь Украине, поручили министрам продолжить работу, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
"Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, в том числе для возможного финансирования военной поддержки. Призывает Совет проработать недавние предложения верховного представителя по иностранным делам и безопасности и Европейской комиссии", — указывается в документе.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на то, что лидеры ЕС на саммите поручат министрам в кратчайшие сроки утвердить предложение.
Ранее в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что внес на рассмотрение предложение использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Так, Евросоюз будет забирать 97 процентов прибыли от иммобилизованных резервов Центробанка России, а остаток должен пойти на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии к их эффективному использованию.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине. Тем не менее в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что из-за сложной ситуации на поле боя и нехватки оружия и боеприпасов у киевского режима деньги следует потратить "на военную поддержку".
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, предложение использовать российские активы для финансирования киевских властей ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. По его словам, лица и страны, которые будут иметь отношение к этому решению, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
Инфографика