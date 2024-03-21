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Эксперт назвал ахиллесову пяту западных схем по российским активам - РИА Новости, 21.03.2024
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20:05 21.03.2024 (обновлено: 23:44 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/aktivy-1934795938.html
Эксперт назвал ахиллесову пяту западных схем по российским активам
Эксперт назвал ахиллесову пяту западных схем по российским активам - РИА Новости, 21.03.2024
Эксперт назвал ахиллесову пяту западных схем по российским активам
Запад создает все более "утонченные" схемы в попытке изъять замороженные российские активы, однако у них всех есть слабое место - несоответствие международному... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:05
2024-03-21T23:44
россия
максим осадчий
антон силуанов
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запад создает все более "утонченные" схемы в попытке изъять замороженные российские активы, однако у них всех есть слабое место - несоответствие международному законодательству, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. США придумали еще одну схему по использованию замороженных активов России: они предложили G7 создать компанию специального назначения (SPV, special purpose vehicle), куда будут переведены 280 миллиардов долларов активов Банка России. После этого будут выпущены облигации на 50 миллиардов долларов, обеспеченные прибылью от российских активов, а полученные средства будут использованы для "поддержки Украины", сообщило ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Происходит неустанное совершенствование схем конфискации российских активов - от примитивных схем "незамаскированной" конфискации ко все более утонченным схемам. Предыдущим этапом была идея выпуска Украиной "репарационных" облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Новый этап предусматривает создание еще более сложной юридической конструкции с применением SPV. Однако "ахиллесовой пятой" всех этих конструкций является их несоответствие международному законодательству", - считает Осадчий. Он предположил, что ответом на конфискацию российских активов в любой форме может быть изъятие активов, принадлежащих "недружественным" нерезидентам. Ранее в феврале в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, так как в России заморожено не меньше средств. Согласно оценке РИА Новости, приведенной в январе, Запад при конфискации резервов РФ может лишиться как минимум 288 миллиардов долларов - именно столько по итогам 2022 года у недружественных стран было прямых иностранных инвестиций в России.
https://ria.ru/20240320/aktivy-1934448796.html
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россия, максим осадчий, антон силуанов, в мире
Россия, Максим Осадчий, Антон Силуанов, В мире
Эксперт назвал ахиллесову пяту западных схем по российским активам

Эксперт: схемы Запада по активам РФ расходятся с международным законодательством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запад создает все более "утонченные" схемы в попытке изъять замороженные российские активы, однако у них всех есть слабое место - несоответствие международному законодательству, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
США придумали еще одну схему по использованию замороженных активов России: они предложили G7 создать компанию специального назначения (SPV, special purpose vehicle), куда будут переведены 280 миллиардов долларов активов Банка России. После этого будут выпущены облигации на 50 миллиардов долларов, обеспеченные прибылью от российских активов, а полученные средства будут использованы для "поддержки Украины", сообщило ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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20 марта, 13:12
"Происходит неустанное совершенствование схем конфискации российских активов - от примитивных схем "незамаскированной" конфискации ко все более утонченным схемам. Предыдущим этапом была идея выпуска Украиной "репарационных" облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Новый этап предусматривает создание еще более сложной юридической конструкции с применением SPV. Однако "ахиллесовой пятой" всех этих конструкций является их несоответствие международному законодательству", - считает Осадчий.
Он предположил, что ответом на конфискацию российских активов в любой форме может быть изъятие активов, принадлежащих "недружественным" нерезидентам.
Ранее в феврале в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, так как в России заморожено не меньше средств. Согласно оценке РИА Новости, приведенной в январе, Запад при конфискации резервов РФ может лишиться как минимум 288 миллиардов долларов - именно столько по итогам 2022 года у недружественных стран было прямых иностранных инвестиций в России.
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Вчера, 13:43
 
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