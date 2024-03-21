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Песков высказался о планах ЕС использовать активы России для помощи Украине

Песков высказался о планах ЕС использовать активы России для помощи Украине - РИА Новости, 21.03.2024

Песков высказался о планах ЕС использовать активы России для помощи Украине

Россия задействует все судебные механизмы и будет выбирать другие методы для ответных действий относительно Евросоюза (ЕС), чтобы не дать им использовать... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:43

2024-03-21T13:43

2024-03-21T13:43

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евросоюз

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дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия задействует все судебные механизмы и будет выбирать другие методы для ответных действий относительно Евросоюза (ЕС), чтобы не дать им использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. "Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления (механизмов - ред.) в будущем, будем задействовать на тот момент. И, конечно же, на основе взаимности, мы будем не зеркально, но в том объеме, на сколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Россия что-то предпринимать против использования Европейским Союзом замороженных российских активов на помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

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россия, украина, евросоюз, в мире, дмитрий песков