https://ria.ru/20240321/akter-1934595284.html
Актер Кологривый заявил в суде, что сожалеет о дебоше
Актер Кологривый заявил в суде, что сожалеет о дебоше - РИА Новости, 21.03.2024
Актер Кологривый заявил в суде, что сожалеет о дебоше
Актер Никита Кологривый, в отношении которого составили административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске, в суде заявил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:56
2024-03-21T05:56
2024-03-21T06:43
культура
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НОВОСИБИРСК, 20 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый, в отношении которого составили административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске, в суде заявил журналистам, что сожалеет о случившемся."Сожалею, честно. Каюсь", - сказал Кологривый. Актер отметил, что готов ответить за свои ошибки и "покаяться". По его словам, он просил прощения с самого утра. Актер объясняет свой поступок горячкой, неадекватным состоянием, эмоциональной слабостью."Мне кажется, я просто устал очень сильно, честно скажу. От графика, эмоций, вообще от своей в принципе сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю в ближайшее время", - в частности сказал он журналистам.Он отметил, что занимается общественной деятельностью и не имеет неуважения к обществу. По его словам, он вынес урок и готов доказать, что он не правонарушитель, а законопослушный гражданин."Считаю, что моя ошибка может подсказать, как действовать дальше", - добавил Кологривый.Актер также заявил в суде, что он извинился перед сотрудниками бара и девушкой, которую он укусил за бедро, и извинения "с трудом", но были приняты.В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство.В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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новосибирск, никита кологривый, культура
Культура, Новосибирск, Никита Кологривый, Культура
Актер Кологривый заявил в суде, что сожалеет о дебоше
Актер Кологривый заявил в суде, что раскаивается и сожалеет о дебоше
НОВОСИБИРСК, 20 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый, в отношении которого составили административный протокол о мелком хулиганстве после дебоша в баре в Новосибирске, в суде заявил журналистам, что сожалеет о случившемся.
"Сожалею, честно. Каюсь", - сказал Кологривый.
Актер отметил, что готов ответить за свои ошибки и "покаяться". По его словам, он просил прощения с самого утра. Актер объясняет свой поступок горячкой, неадекватным состоянием, эмоциональной слабостью.
"Мне кажется, я просто устал очень сильно, честно скажу. От графика, эмоций, вообще от своей в принципе сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю в ближайшее время", - в частности сказал он журналистам.
Он отметил, что занимается общественной деятельностью и не имеет неуважения к обществу. По его словам, он вынес урок и готов доказать, что он не правонарушитель, а законопослушный гражданин.
"Считаю, что моя ошибка может подсказать, как действовать дальше", - добавил Кологривый.
Актер также заявил в суде, что он извинился перед сотрудниками бара и девушкой, которую он укусил за бедро, и извинения "с трудом", но были приняты.
В четверг Центральный районный суд рассматривает протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменяют мелкое хулиганство.
В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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