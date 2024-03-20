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Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:47 20.03.2024 (обновлено: 15:27 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zyuganov-1934457467.html
Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече
Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече - РИА Новости, 20.03.2024
Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, рассказывая о встрече глав фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил, что они до часу ночи индивидуально... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:47
2024-03-20T15:27
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, рассказывая о встрече глав фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил, что они до часу ночи индивидуально обсуждали в том числе возможные конфигурации правительства. Путин во вторник вечером встретился с главами думских фракций. Ранее Зюганов заявил РИА Новости, что эта встреча продолжалась "долго", а также состоялась его личная беседа с российским лидером. "Всегда ведет беседу содержательно… Лидеры прекрасно выступали, потом еще до часу ночи индивидуально обсуждали в том числе возможные конфигурации правительства и подход к этому", - сказал лидер КПРФ на пленарном заседании ГД.
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политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Госдума РФ
Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече

Зюганов: обсудил с Путиным в том числе возможные конфигурации кабмина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, рассказывая о встрече глав фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил, что они до часу ночи индивидуально обсуждали в том числе возможные конфигурации правительства.
Путин во вторник вечером встретился с главами думских фракций. Ранее Зюганов заявил РИА Новости, что эта встреча продолжалась "долго", а также состоялась его личная беседа с российским лидером.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах
13:01
«
"Всегда ведет беседу содержательно… Лидеры прекрасно выступали, потом еще до часу ночи индивидуально обсуждали в том числе возможные конфигурации правительства и подход к этому", - сказал лидер КПРФ на пленарном заседании ГД.
Подсчет голосов на выборах президента России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в станице Луганская

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Бюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке №42 в Петропавловске-Камчатском

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Симферополе

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
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9 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

Подсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 14

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 14

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 14

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 14

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
8 из 14

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
9 из 14

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 14

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 14

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинГеннадий ЗюгановГосдума РФ
 
 
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