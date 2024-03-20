https://ria.ru/20240320/zyuganov-1934457467.html

Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече

Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече - РИА Новости, 20.03.2024

Зюганов рассказал, о чем говорил с Путиным на личной встрече

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, рассказывая о встрече глав фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил, что они до часу ночи индивидуально... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:47

2024-03-20T13:47

2024-03-20T15:27

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геннадий зюганов

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, рассказывая о встрече глав фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил, что они до часу ночи индивидуально обсуждали в том числе возможные конфигурации правительства. Путин во вторник вечером встретился с главами думских фракций. Ранее Зюганов заявил РИА Новости, что эта встреча продолжалась "долго", а также состоялась его личная беседа с российским лидером. "Всегда ведет беседу содержательно… Лидеры прекрасно выступали, потом еще до часу ночи индивидуально обсуждали в том числе возможные конфигурации правительства и подход к этому", - сказал лидер КПРФ на пленарном заседании ГД.

https://ria.ru/20240320/vybory-1934444603.html

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политика, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф