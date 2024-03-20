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СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных
СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных - РИА Новости, 20.03.2024
СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных
Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:34
2024-03-20T11:34
2024-03-20T11:36
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте отбывания наказаний. "Слова "до шести в год" заменить словами "до двенадцати в год", - говорится в тексте поддержанного закона. Законом также предлагается предоставлять в течение месяца одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем. Замминистра юстициии Андрей Логинов при рассмотрении закона на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что осуждённые в год совершают более 116 миллионов телефонных звонков по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных
СФ одобрил закон об увеличении с 6 до 12 звонков родственникам для осужденных
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте отбывания наказаний.
"Слова "до шести в год" заменить словами "до двенадцати в год", - говорится в тексте поддержанного закона.
Законом также предлагается предоставлять в течение месяца одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем.
Замминистра юстициии Андрей Логинов при рассмотрении закона на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что осуждённые в год совершают более 116 миллионов телефонных звонков по всей стране.
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