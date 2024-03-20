https://ria.ru/20240320/zvonki-1934418283.html

СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных

СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных - РИА Новости, 20.03.2024

СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных

Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:34

2024-03-20T11:34

2024-03-20T11:36

общество

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте отбывания наказаний. "Слова "до шести в год" заменить словами "до двенадцати в год", - говорится в тексте поддержанного закона. Законом также предлагается предоставлять в течение месяца одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем. Замминистра юстициии Андрей Логинов при рассмотрении закона на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что осуждённые в год совершают более 116 миллионов телефонных звонков по всей стране.

https://ria.ru/20231222/zakon-1917451778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф, россия