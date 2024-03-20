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СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных - РИА Новости, 20.03.2024
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11:34 20.03.2024 (обновлено: 11:36 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zvonki-1934418283.html
СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных
СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных - РИА Новости, 20.03.2024
СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных
Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:34
2024-03-20T11:36
общество
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте отбывания наказаний. "Слова "до шести в год" заменить словами "до двенадцати в год", - говорится в тексте поддержанного закона. Законом также предлагается предоставлять в течение месяца одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем. Замминистра юстициии Андрей Логинов при рассмотрении закона на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что осуждённые в год совершают более 116 миллионов телефонных звонков по всей стране.
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общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
СФ одобрил закон об увеличении числа звонков родственникам для осужденных

СФ одобрил закон об увеличении с 6 до 12 звонков родственникам для осужденных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается увеличить с 6 до 12 количество звонков, которое осужденный может сделать родственникам, находясь в месте отбывания наказаний.
"Слова "до шести в год" заменить словами "до двенадцати в год", - говорится в тексте поддержанного закона.
Законом также предлагается предоставлять в течение месяца одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем.
Замминистра юстициии Андрей Логинов при рассмотрении закона на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что осуждённые в год совершают более 116 миллионов телефонных звонков по всей стране.
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