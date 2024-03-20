https://ria.ru/20240320/zelenskiy-1934575337.html

"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех

"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех - РИА Новости, 20.03.2024

"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех

Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на визит министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в Днепропетровск. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:25

2024-03-20T22:25

2024-03-20T22:59

в мире

украина

нидерланды

россия

днепропетровск

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на визит министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в Днепропетровск.Ранее в среду Владимир Зеленский выложил на своей странице видео этой встречи, отметив, что беседа была сосредоточена на усилении украинских средств ПВО."Она, наверное, долго отмывала руку", — пошутил Mike Zav."Клоун, твоему правлению концлагерем подходит конец", — заявил Kiberpcix."Наркотики хоть привезла?" — спросил Vadim."Сдавайся России и все это закончится", — призвал Cruise With Atuekong."Если бы ты был на месте (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, ты бы наверняка действовал так же. Но на твоем месте я бы не стал шутить, пытаясь стать членом НАТО", — посоветовал Gajaraj suwal.В начале марта источник РИА Новости в силовых структурах заявил об уничтожении в районе Покровска в ДНР системы ПВО, включая две машины американского комплекса Patriot.Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

https://ria.ru/20240320/dolg-1934567208.html

https://ria.ru/20240320/donbass-1934505191.html

украина

нидерланды

россия

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нидерланды, россия, днепропетровск, владимир зеленский, нато