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"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех - РИА Новости, 20.03.2024
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22:25 20.03.2024 (обновлено: 22:59 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zelenskiy-1934575337.html
"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех
"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех - РИА Новости, 20.03.2024
"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех
Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на визит министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в Днепропетровск. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:25
2024-03-20T22:59
в мире
украина
нидерланды
россия
днепропетровск
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на визит министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в Днепропетровск.Ранее в среду Владимир Зеленский выложил на своей странице видео этой встречи, отметив, что беседа была сосредоточена на усилении украинских средств ПВО."Она, наверное, долго отмывала руку", — пошутил Mike Zav."Клоун, твоему правлению концлагерем подходит конец", — заявил Kiberpcix."Наркотики хоть привезла?" — спросил Vadim."Сдавайся России и все это закончится", — призвал Cruise With Atuekong."Если бы ты был на месте (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, ты бы наверняка действовал так же. Но на твоем месте я бы не стал шутить, пытаясь стать членом НАТО", — посоветовал Gajaraj suwal.В начале марта источник РИА Новости в силовых структурах заявил об уничтожении в районе Покровска в ДНР системы ПВО, включая две машины американского комплекса Patriot.Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240320/dolg-1934567208.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, днепропетровск, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Днепропетровск, Владимир Зеленский, НАТО

"Долго мыла руку": встречу Зеленского с западным министром подняли на смех

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на визит министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в Днепропетровск.
Ранее в среду Владимир Зеленский выложил на своей странице видео этой встречи, отметив, что беседа была сосредоточена на усилении украинских средств ПВО.
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"Она, наверное, долго отмывала руку", — пошутил Mike Zav.
"Клоун, твоему правлению концлагерем подходит конец", — заявил Kiberpcix.
"Наркотики хоть привезла?" — спросил Vadim.
«
"Сдавайся России и все это закончится", — призвал Cruise With Atuekong.
"Если бы ты был на месте (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, ты бы наверняка действовал так же. Но на твоем месте я бы не стал шутить, пытаясь стать членом НАТО", — посоветовал Gajaraj suwal.
В начале марта источник РИА Новости в силовых структурах заявил об уничтожении в районе Покровска в ДНР системы ПВО, включая две машины американского комплекса Patriot.
Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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В миреУкраинаНидерландыРоссияДнепропетровскВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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