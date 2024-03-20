https://ria.ru/20240320/yaytsa-1934552842.html

Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года

Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года - РИА Новости, 20.03.2024

Яйца в России подешевели на четыре процента с начала года

Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%, мясо кур подешевело на 3,93%, гречневая крупа и свинина - на 3,54% и 0,76%... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:16

2024-03-20T19:16

2024-03-20T19:18

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

экономика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%, мясо кур подешевело на 3,93%, гречневая крупа и свинина - на 3,54% и 0,76% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур - на 0,17%. Цены на гречневую крупу в среднем стали ниже на 0,48%, на свинину - на 0,18%. "Наблюдалось (с 12 по 18 марта - ред.) снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,3%), в том числе на огурцы (-8,0%) и бананы (-0,4%). Цены изменились: на свеклу столовую +1,6%, помидоры +1,0%, морковь +0,9%, капусту белокочанную и лук репчатый +0,8%, яблоки +0,3%, картофель +0,1%", - говорится в отчете. При этом сосиски и сардельки за этот период потеряли в цене 0,08%, подсолнечное масло - 0,37%, творог - 0,21%, сметана - 0,13%, соль - 0,01%, мука - 0,2%, пшено - 0,18%. В свою очередь за отчетную неделю сахар прибавил в цене 0,5%, говядина - 0,15%, баранина - 0,41%, мороженная рыба - 0,23%, маргарин - 0,05%, водка - 0,03%.

https://ria.ru/20240206/iran-1925678505.html

https://ria.ru/20240228/rosstat-1930071423.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, экономика