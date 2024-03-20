https://ria.ru/20240320/yakhta-1934542406.html

На Украине продают яхту, утверждая, что она принадлежит Медведчуку

На Украине продают яхту, утверждая, что она принадлежит Медведчуку - РИА Новости, 20.03.2024

На Украине продают яхту, утверждая, что она принадлежит Медведчуку

Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на продажу арестованную в Хорватии яхту Royal Romance, в Киеве утверждают, что она... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:21

2024-03-20T18:21

2024-03-20T18:21

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на продажу арестованную в Хорватии яхту Royal Romance, в Киеве утверждают, что она принадлежит бывшему лидеру запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". Ранее Медведчук в интервью РИА Новости сообщил, что арестованная в Хорватии яхта принадлежала его жене Оксане Марченко и была продана в 2021 году некоему российскому бизнесмену. В АРМА 16 февраля сообщили, что правительство Украины разрешило продать арестованную яхту Royal Romance. Ранее в агентстве заявляли, что хорватский суд решил передать украинским властям арестованную яхту. "Впервые в истории Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами выставило на реализацию актив, арестованный за рубежом — яхту Виктора Медведчука Royal Romance", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, деньги от продажи яхты пойдут на оборонные нужды Украины, до 18 апреля можно будет подать документы на участие в конкурсе по отбору организатора открытых торгов. "Есть два основных критерия к организатору торгов: он не должен быть связан с Медведчуком, он должен иметь соответствующий опыт в проведении торгов", - отметил телеканал. В ноябре прошлого года АРМА сообщило, что правительство утвердило процедуру, позволяющую продать арестованные за границей активы, в частности, речь шла о реализации арестованной в Хорватии яхты, которая, по данным этой страны, принадлежит семье Медведчука. Как отмечали в АРМА, впервые принятые нормы на законодательном уровне разрешают начать процедуры по продаже 92-метровой яхты класса люкс Royal Romance стоимостью около 180 миллионов долларов. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20240222/biblioteka-1928875774.html

https://ria.ru/20230519/medvedchuk-1872907327.html

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895679632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор медведчук, хорватия