https://ria.ru/20240320/yak-1934481577.html

В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка

В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка - РИА Новости, 20.03.2024

В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка

Детеныш яка родился во время гастролей Росгосцирка в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:01

2024-03-20T15:01

2024-03-20T16:11

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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Детеныш яка родился во время гастролей Росгосцирка в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."Малыш яка родился в столице республики во время гастролей программы "Дикая планета" Росгосцирка", — рассказали в пресс-службе. Коллектив до последнего не подозревал о беременности взрослой самки по кличке Волга, так как эти животные даже в период беременности очень активны. Сейчас в ЛНР проходит конкурс на лучшее имя для малыша, главный приз — билеты в цирк.

https://ria.ru/20240312/yagnyata-1932511835.html

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2024

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росгосцирк, луганск, общество, луганская народная республика