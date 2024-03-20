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В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка - РИА Новости, 20.03.2024
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Хорошие новости
 
15:01 20.03.2024 (обновлено: 16:11 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/yak-1934481577.html
В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка
В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка - РИА Новости, 20.03.2024
В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка
Детеныш яка родился во время гастролей Росгосцирка в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:01
2024-03-20T16:11
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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Детеныш яка родился во время гастролей Росгосцирка в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."Малыш яка родился в столице республики во время гастролей программы "Дикая планета" Росгосцирка", — рассказали в пресс-службе. Коллектив до последнего не подозревал о беременности взрослой самки по кличке Волга, так как эти животные даже в период беременности очень активны. Сейчас в ЛНР проходит конкурс на лучшее имя для малыша, главный приз — билеты в цирк.
https://ria.ru/20240312/yagnyata-1932511835.html
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росгосцирк, луганск, общество, луганская народная республика
Хорошие новости, Росгосцирк, Луганск, Общество, Луганская Народная Республика
В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка

В Луганске детеныш яка родился во время гастролей Росгосцирка

© РИА Новости / Мария МарикянЯк
Як - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Як. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Детеныш яка родился во время гастролей Росгосцирка в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"Малыш яка родился в столице республики во время гастролей программы "Дикая планета" Росгосцирка", — рассказали в пресс-службе.
Коллектив до последнего не подозревал о беременности взрослой самки по кличке Волга, так как эти животные даже в период беременности очень активны.
Сейчас в ЛНР проходит конкурс на лучшее имя для малыша, главный приз — билеты в цирк.
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