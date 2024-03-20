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В Пермском крае начальника колонии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 20.03.2024
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16:09 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html
В Пермском крае начальника колонии арестовали по делу о взятке
В Пермском крае начальника колонии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 20.03.2024
В Пермском крае начальника колонии арестовали по делу о взятке
Суд арестовал до 19 мая начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:09
2024-03-20T16:09
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 20 мар - РИА Новости. Суд арестовал до 19 мая начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. Ранее краевой следком сообщил, что в отношении руководителя ИК №29 возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мужчина был задержан. В помещениях колонии прошел обыск. "Ему (Ассанову – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 мая", - сказали в суде. Накануне также был задержан начальник соликамской исправительной колонии №37 Илья Асламов. По данным краевого следкома, в отношении него возбуждено дело о покушении на получение взятки в крупном размере. В материалах также фигурирует пермский бизнесмен Олег Попов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве. Вчера вечером обоих мужчин суд арестовал до 17 мая. Мужская исправительная колония общего режима №29 находится в Перми на улице Соликамской. С октября 2020 года ее возглавляет Дмитрий Ассанов. В открытых источниках указано, что учреждение рассчитано примерно на 1400 человек.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934475374.html
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происшествия, пермский край, россия, пермь
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь
В Пермском крае начальника колонии арестовали по делу о взятке

Суд в Пермском крае арестовал начальника колонии на 2 месяца по делу о взятке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕРМЬ, 20 мар - РИА Новости. Суд арестовал до 19 мая начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде.
Ранее краевой следком сообщил, что в отношении руководителя ИК №29 возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мужчина был задержан. В помещениях колонии прошел обыск.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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"Ему (Ассанову – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 мая", - сказали в суде.
Накануне также был задержан начальник соликамской исправительной колонии №37 Илья Асламов. По данным краевого следкома, в отношении него возбуждено дело о покушении на получение взятки в крупном размере. В материалах также фигурирует пермский бизнесмен Олег Попов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве. Вчера вечером обоих мужчин суд арестовал до 17 мая.
Мужская исправительная колония общего режима №29 находится в Перми на улице Соликамской. С октября 2020 года ее возглавляет Дмитрий Ассанов. В открытых источниках указано, что учреждение рассчитано примерно на 1400 человек.
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