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В Харькове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
В Харькове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
В Харькове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
Взрыв прозвучал в украинском городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-20T23:56
2024-03-20T23:56
2024-03-21T00:06
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове слышен взрыв", — говорится в публикацииМэр города Игорь Терехова также заявил, что в Харькове "раздаются взрывы".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Харьковская область, Украина
В Харькове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога