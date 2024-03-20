https://ria.ru/20240320/vzryv-1934582248.html

В Харькове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ

В Харькове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

В Харькове прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ

Взрыв прозвучал в украинском городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-20T23:56

2024-03-20T23:56

2024-03-21T00:06

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове слышен взрыв", — говорится в публикацииМэр города Игорь Терехова также заявил, что в Харькове "раздаются взрывы".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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харьков

харьковская область

украина

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