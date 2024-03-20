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Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:27 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/vybory-1934544287.html
Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом
Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 20.03.2024
Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом
Зарубежная территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела заседание и установила результаты голосования российских граждан, проживающих за рубежом, на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:27
2024-03-20T18:27
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зарубежная территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела заседание и установила результаты голосования российских граждан, проживающих за рубежом, на избирательных участках, образованных за пределами территории России на выборах президента РФ, сообщается на сайте ЦИК РФ. "Девятнадцатого марта 2024 года состоялось заседание территориальной избирательной комиссии для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. На заседании присутствовали заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев и член Центризбиркома Павел Андреев", - сообщает ЦИК РФ. ТИК подвела итоги голосования на выборах президента РФ, члены комиссии подписали соответствующие протокол о результатах голосования и сводные таблицы. "За рубежом было образовано 288 избирательных комиссий… В голосовании приняли участие 383 тысячи 553 человека. На действия зарубежной ТИК не поступало никаких жалоб и обращений граждан", - сказала председатель ТИК Евгения Орлова, слова которой приводятся на сайте ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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политика, россия, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ
Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом

ТИК установила итоги голосования на избирательных участках за пределами России

© Фото : Russia in Canada/TelegramИзбирательная комиссия на участке №8148 в Посольстве России в Канаде приступает к подсчету голосов
Избирательная комиссия на участке №8148 в Посольстве России в Канаде приступает к подсчету голосов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Russia in Canada/Telegram
Избирательная комиссия на участке №8148 в Посольстве России в Канаде приступает к подсчету голосов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зарубежная территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела заседание и установила результаты голосования российских граждан, проживающих за рубежом, на избирательных участках, образованных за пределами территории России на выборах президента РФ, сообщается на сайте ЦИК РФ.
"Девятнадцатого марта 2024 года состоялось заседание территориальной избирательной комиссии для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. На заседании присутствовали заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев и член Центризбиркома Павел Андреев", - сообщает ЦИК РФ.
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ТИК подвела итоги голосования на выборах президента РФ, члены комиссии подписали соответствующие протокол о результатах голосования и сводные таблицы. "За рубежом было образовано 288 избирательных комиссий… В голосовании приняли участие 383 тысячи 553 человека. На действия зарубежной ТИК не поступало никаких жалоб и обращений граждан", - сказала председатель ТИК Евгения Орлова, слова которой приводятся на сайте ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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