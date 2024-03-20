https://ria.ru/20240320/vybory-1934544287.html

Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом

Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 20.03.2024

Избирком подвел итоги голосования на выборах президента России за рубежом

Зарубежная территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела заседание и установила результаты голосования российских граждан, проживающих за рубежом, на... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:27

2024-03-20T18:27

2024-03-20T18:27

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зарубежная территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела заседание и установила результаты голосования российских граждан, проживающих за рубежом, на избирательных участках, образованных за пределами территории России на выборах президента РФ, сообщается на сайте ЦИК РФ. "Девятнадцатого марта 2024 года состоялось заседание территориальной избирательной комиссии для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. На заседании присутствовали заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев и член Центризбиркома Павел Андреев", - сообщает ЦИК РФ. ТИК подвела итоги голосования на выборах президента РФ, члены комиссии подписали соответствующие протокол о результатах голосования и сводные таблицы. "За рубежом было образовано 288 избирательных комиссий… В голосовании приняли участие 383 тысячи 553 человека. На действия зарубежной ТИК не поступало никаких жалоб и обращений граждан", - сказала председатель ТИК Евгения Орлова, слова которой приводятся на сайте ЦИК. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, николай булаев, цик рф