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Венесуэльский депутат провозгласил победу России над Западом на выборах - РИА Новости, 20.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
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https://ria.ru/20240320/vybory-1934365278.html
Венесуэльский депутат провозгласил победу России над Западом на выборах
Венесуэльский депутат провозгласил победу России над Западом на выборах - РИА Новости, 20.03.2024
Венесуэльский депутат провозгласил победу России над Западом на выборах
Главным проигравшим на недавних президентских выборах в России стала политика военной агрессии и санкций со стороны Запада, заявил депутат правящей Единой... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:00
2024-03-20T02:00
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КАРАКАС, 20 мар - РИА Новости. Главным проигравшим на недавних президентских выборах в России стала политика военной агрессии и санкций со стороны Запада, заявил депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Хесус Фариа. "На этих выборах потерпели поражение террористические силы Организации Североатлантического договора НАТО, неонацистский режим Украины, который всеми силами пытался торпедировать избирательный процесс, и коллективный Запад, которые посредством санкций, военной агрессии и всех видов политики и стратегии пытались нанести удар по Российской Федерации", - сказал депутат, возглавляющий комиссию по экономике и финансам национальной ассамблеи Венесуэлы. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%. Фариа заявил, что эта победа Путина демонстрирует усиление правительства и всей политической системы, отметив, что она была достигнута на фоне очерняющей кампании в СМИ. "Через средства массовой информации была развязана война гигантских масштабов с целью дискредитировать президента Путина, правительство, политическую систему, избирательный процесс в целом. Конечно, огромный контраст между тем, что пишут западные СМИ и что на самом деле происходит в России", - сказал депутат. Победа Путина, по мнению Фариа, примечательна тем, что происходит на фоне "явного процесса упадка, исторического упадка односторонней гегемонии правительства США" и будет иметь геополитические последствия с учетом роли России на глобальном уровне. "Это важнейший избирательный процесс, потому что Россия представляет собой острие, которое ломает и подрывает основы международной системы, которая породила столько трагедий, породила столько войн, породила систему грабежа и доминирования над народами", - сказал собеседник агентства, принимавший участие в российских выборах в качестве наблюдателя. Рекордную явку Фариа назвал "очень сильной поддержкой для президента Путина, его правительства, демократической системы, действий, осуществляемых для защиты территориальной целостности и гарантий экономического развития страны". "(Уровень участия в выборах) разоблачает ложь, огромный позор Запада, измышлявшего фальсификацию выборов. Здесь не было возможности фальсификации", - добавил политик, подчеркнув заметные успехи в обеспечении прозрачности и технологичности процесса.
https://ria.ru/20240319/germaniya-1934170993.html
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россия, украина, венесуэла, владимир путин, нато, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Украина, Венесуэла, Владимир Путин, НАТО, В мире
Венесуэльский депутат провозгласил победу России над Западом на выборах

Венесуэльский депутат Фаира: Россия на выборах победила политику Запада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
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КАРАКАС, 20 мар - РИА Новости. Главным проигравшим на недавних президентских выборах в России стала политика военной агрессии и санкций со стороны Запада, заявил депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Хесус Фариа.
"На этих выборах потерпели поражение террористические силы Организации Североатлантического договора НАТО, неонацистский режим Украины, который всеми силами пытался торпедировать избирательный процесс, и коллективный Запад, которые посредством санкций, военной агрессии и всех видов политики и стратегии пытались нанести удар по Российской Федерации", - сказал депутат, возглавляющий комиссию по экономике и финансам национальной ассамблеи Венесуэлы.
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Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
Фариа заявил, что эта победа Путина демонстрирует усиление правительства и всей политической системы, отметив, что она была достигнута на фоне очерняющей кампании в СМИ.
"Через средства массовой информации была развязана война гигантских масштабов с целью дискредитировать президента Путина, правительство, политическую систему, избирательный процесс в целом. Конечно, огромный контраст между тем, что пишут западные СМИ и что на самом деле происходит в России", - сказал депутат.
Победа Путина, по мнению Фариа, примечательна тем, что происходит на фоне "явного процесса упадка, исторического упадка односторонней гегемонии правительства США" и будет иметь геополитические последствия с учетом роли России на глобальном уровне.
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"Это важнейший избирательный процесс, потому что Россия представляет собой острие, которое ломает и подрывает основы международной системы, которая породила столько трагедий, породила столько войн, породила систему грабежа и доминирования над народами", - сказал собеседник агентства, принимавший участие в российских выборах в качестве наблюдателя.
Рекордную явку Фариа назвал "очень сильной поддержкой для президента Путина, его правительства, демократической системы, действий, осуществляемых для защиты территориальной целостности и гарантий экономического развития страны".
"(Уровень участия в выборах) разоблачает ложь, огромный позор Запада, измышлявшего фальсификацию выборов. Здесь не было возможности фальсификации", - добавил политик, подчеркнув заметные успехи в обеспечении прозрачности и технологичности процесса.
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