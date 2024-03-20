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США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/vsu-1934536884.html
США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ
США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ
США скептически относятся к тактике ВС Украины, которые пытаются оборонять территории, "не имеющих большой стратегической важности", к таким Вашингтон относит... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:56
2024-03-20T17:56
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
россия
работино
в мире
сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США скептически относятся к тактике ВС Украины, которые пытаются оборонять территории, "не имеющих большой стратегической важности", к таким Вашингтон относит Работино в Запорожской области, где все еще идут бои, пишет газета New York Times. "На протяжении всей войны американские чиновники неоднократно высказывали опасения по поводу того, что Украина слишком долго обороняла такие места, оставляя солдат и боеприпасы на то, чтобы цепляться за разрушенные города, не имеющие особой стратегической ценности", - пишет издание. По данным издания, Украина пытается удерживать позиции, потому что уход будет откатом. При этом газета отмечает, что для Украины пока что территория вокруг Работино "остается достойной борьбы". "Неясно, являются ли военные решения чисто военными или на них влияет политическое давление или даже руководство", - приводит издание слова директора института Маккейна Эвелин Фаркас. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
украина
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украина, вооруженные силы украины, россия, работино, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Работино, В мире, США
США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ

NYT: США скептически относятся к стремлению ВСУ защищать малозначимые территории

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США скептически относятся к тактике ВС Украины, которые пытаются оборонять территории, "не имеющих большой стратегической важности", к таким Вашингтон относит Работино в Запорожской области, где все еще идут бои, пишет газета New York Times.
"На протяжении всей войны американские чиновники неоднократно высказывали опасения по поводу того, что Украина слишком долго обороняла такие места, оставляя солдат и боеприпасы на то, чтобы цепляться за разрушенные города, не имеющие особой стратегической ценности", - пишет издание.
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По данным издания, Украина пытается удерживать позиции, потому что уход будет откатом. При этом газета отмечает, что для Украины пока что территория вокруг Работино "остается достойной борьбы". "Неясно, являются ли военные решения чисто военными или на них влияет политическое давление или даже руководство", - приводит издание слова директора института Маккейна Эвелин Фаркас.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
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По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияРаботиноВ миреСША
 
 
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