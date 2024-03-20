https://ria.ru/20240320/vsu-1934536884.html

США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ

США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2024

США скептически относятся к тактике украинских войск, сообщили СМИ

США скептически относятся к тактике ВС Украины, которые пытаются оборонять территории, "не имеющих большой стратегической важности", к таким Вашингтон относит... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:56

2024-03-20T17:56

2024-03-20T17:56

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

россия

работино

в мире

сша

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США скептически относятся к тактике ВС Украины, которые пытаются оборонять территории, "не имеющих большой стратегической важности", к таким Вашингтон относит Работино в Запорожской области, где все еще идут бои, пишет газета New York Times. "На протяжении всей войны американские чиновники неоднократно высказывали опасения по поводу того, что Украина слишком долго обороняла такие места, оставляя солдат и боеприпасы на то, чтобы цепляться за разрушенные города, не имеющие особой стратегической ценности", - пишет издание. По данным издания, Украина пытается удерживать позиции, потому что уход будет откатом. При этом газета отмечает, что для Украины пока что территория вокруг Работино "остается достойной борьбы". "Неясно, являются ли военные решения чисто военными или на них влияет политическое давление или даже руководство", - приводит издание слова директора института Маккейна Эвелин Фаркас. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

украина

россия

работино

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, россия, работино, в мире, сша