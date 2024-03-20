ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат
Украинский комбат: без мобилизации 250 тысяч человек у ВСУ нет шансов устоять
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Без мобилизации четверти миллиона человек у ВСУ нет шансов сдержать вооруженные силы РФ, заявил командир украинского отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью украинскому изданию "Лига".
"Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка - тоже", - приводит издание слова Филимонова в материале, опубликованном на своем сайте.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков военных бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.