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ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/vsu-1934454783.html
ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат
ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат
Без мобилизации четверти миллиона человек у ВСУ нет шансов сдержать вооруженные силы РФ, заявил командир украинского отдельного механизированного батальона... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:35
2024-03-20T13:35
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Без мобилизации четверти миллиона человек у ВСУ нет шансов сдержать вооруженные силы РФ, заявил командир украинского отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью украинскому изданию "Лига". "Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка - тоже", - приводит издание слова Филимонова в материале, опубликованном на своем сайте. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков военных бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат

Украинский комбат: без мобилизации 250 тысяч человек у ВСУ нет шансов устоять

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Без мобилизации четверти миллиона человек у ВСУ нет шансов сдержать вооруженные силы РФ, заявил командир украинского отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью украинскому изданию "Лига".
"Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка - тоже", - приводит издание слова Филимонова в материале, опубликованном на своем сайте.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков военных бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
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