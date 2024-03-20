https://ria.ru/20240320/vsu-1934454783.html

ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат

ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат - РИА Новости, 20.03.2024

ВСУ не сдержат ВС России без мобилизации 250 тысяч человек, заявил комбат

Без мобилизации четверти миллиона человек у ВСУ нет шансов сдержать вооруженные силы РФ, заявил командир украинского отдельного механизированного батальона... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:35

2024-03-20T13:35

2024-03-20T13:35

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Без мобилизации четверти миллиона человек у ВСУ нет шансов сдержать вооруженные силы РФ, заявил командир украинского отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью украинскому изданию "Лига". "Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка - тоже", - приводит издание слова Филимонова в материале, опубликованном на своем сайте. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков военных бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф