https://ria.ru/20240320/vstrecha-1934475866.html

Михаил Евраев и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве

Михаил Евраев и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве - РИА Новости, 20.03.2024

Михаил Евраев и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве, где обсудили... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:44

2024-03-20T14:44

2024-03-20T14:44

ярославская область

ярославская область

валентина матвиенко

михаил евраев

совет федерации рф

москва

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве, где обсудили социально-экономическое развитие Ярославской области, сообщает правительство региона. "Губернатор Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили наиболее важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Ярославской области", - говорится в сообщении. Губернатор выразил Совету Федерации и лично его главе Валентине Матвиенко признательность за проведение Дней Ярославской области в Совете Федерации, которые проходят 18-20 марта. "Благодарю за внимание к региону. С сенаторами в ходе обсуждения в профильных комитетах мы достигли полного взаимопонимания и получили поддержку по основным направлениям развития области", — сказал Евраев. Валентина Матвиенко высоко оценила проводимую правительством области в регионе работу, в том числе по реализации промышленного и сельскохозяйственного потенциала, увеличению доходов, росту бюджетной обеспеченности, совершенствованию системы здравоохранения. Особо она отметила открытость власти, выстроенный диалог с жителями и поручила его продолжать. Также в ходе встречи достигнуты договоренности по всем ключевым вопросам, в том числе по развитию дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в регионе, реставрации объектов культурного наследия, решению экологических проблем. После встречи Михаил Евраев и Валентина Матвиенко осмотрели выставку, посвященную Ярославской области. На выставке, организованной правительством области, представлены важнейшие достижения и бренды региона в различных сферах: культуре, науке, спорте, образовании, экономике.

https://ria.ru/20240229/nagruzka-1930363482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, валентина матвиенко, михаил евраев, совет федерации рф, москва