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Михаил Евраев и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве
Михаил Евраев и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве - РИА Новости, 20.03.2024
Михаил Евраев и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве, где обсудили... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:44
2024-03-20T14:44
2024-03-20T14:44
ярославская область
ярославская область
валентина матвиенко
михаил евраев
совет федерации рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве, где обсудили социально-экономическое развитие Ярославской области, сообщает правительство региона. "Губернатор Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили наиболее важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Ярославской области", - говорится в сообщении. Губернатор выразил Совету Федерации и лично его главе Валентине Матвиенко признательность за проведение Дней Ярославской области в Совете Федерации, которые проходят 18-20 марта. "Благодарю за внимание к региону. С сенаторами в ходе обсуждения в профильных комитетах мы достигли полного взаимопонимания и получили поддержку по основным направлениям развития области", — сказал Евраев. Валентина Матвиенко высоко оценила проводимую правительством области в регионе работу, в том числе по реализации промышленного и сельскохозяйственного потенциала, увеличению доходов, росту бюджетной обеспеченности, совершенствованию системы здравоохранения. Особо она отметила открытость власти, выстроенный диалог с жителями и поручила его продолжать. Также в ходе встречи достигнуты договоренности по всем ключевым вопросам, в том числе по развитию дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в регионе, реставрации объектов культурного наследия, решению экологических проблем. После встречи Михаил Евраев и Валентина Матвиенко осмотрели выставку, посвященную Ярославской области. На выставке, организованной правительством области, представлены важнейшие достижения и бренды региона в различных сферах: культуре, науке, спорте, образовании, экономике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область, валентина матвиенко, михаил евраев, совет федерации рф, москва
Ярославская область, Ярославская область, Валентина Матвиенко, Михаил Евраев, Совет Федерации РФ, Москва
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провели рабочую встречу в Москве, где обсудили социально-экономическое развитие Ярославской области, сообщает правительство региона.
"Губернатор Михаил Евраев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили наиболее важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Ярославской области", - говорится в сообщении.
Губернатор выразил Совету Федерации и лично его главе Валентине Матвиенко признательность за проведение Дней Ярославской области в Совете Федерации, которые проходят 18-20 марта.
«
"Благодарю за внимание к региону. С сенаторами в ходе обсуждения в профильных комитетах мы достигли полного взаимопонимания и получили поддержку по основным направлениям развития области", — сказал Евраев.
Валентина Матвиенко
высоко оценила проводимую правительством области в регионе работу, в том числе по реализации промышленного и сельскохозяйственного потенциала, увеличению доходов, росту бюджетной обеспеченности, совершенствованию системы здравоохранения. Особо она отметила открытость власти, выстроенный диалог с жителями и поручила его продолжать. Также в ходе встречи достигнуты договоренности по всем ключевым вопросам, в том числе по развитию дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в регионе, реставрации объектов культурного наследия, решению экологических проблем.
После встречи Михаил Евраев и Валентина Матвиенко осмотрели выставку, посвященную Ярославской области. На выставке, организованной правительством области, представлены важнейшие достижения и бренды региона в различных сферах: культуре, науке, спорте, образовании, экономике.
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