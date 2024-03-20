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В офисе Зеленского подтвердили визит Салливана в Киев - РИА Новости, 20.03.2024
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23:56 20.03.2024 (обновлено: 23:57 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/vizit-1934582336.html
В офисе Зеленского подтвердили визит Салливана в Киев
В офисе Зеленского подтвердили визит Салливана в Киев - РИА Новости, 20.03.2024
В офисе Зеленского подтвердили визит Салливана в Киев
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что провел встречу с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Киеве. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:56
2024-03-20T23:57
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что провел встречу с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Киеве. Ранее Washington Post сообщала, что Салливан тайно посетил Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь. Как говорится в сообщении, Салливан побывал в Киеве тайно, целью визита было подтверждение поддержки США Украины. "Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к Глобальному саммиту мира ... Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке", - говорится в заявлении в Telegram-канале Ермака. Ермак также добавил, что в ходе встречи обсуждалась подготовка к саммиту НАТО. Ермак также поблагодарил США за боеприпасы на 300 миллионов долларов. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, киев, россия, андрей ермак, владимир зеленский, джейк салливан
В мире, Киев, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
В офисе Зеленского подтвердили визит Салливана в Киев

Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил неанонсированный визит Салливана в Киев

© AP Photo / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Джейк Салливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что провел встречу с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Киеве.
Ранее Washington Post сообщала, что Салливан тайно посетил Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь. Как говорится в сообщении, Салливан побывал в Киеве тайно, целью визита было подтверждение поддержки США Украины.
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"Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к Глобальному саммиту мира ... Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке", - говорится в заявлении в Telegram-канале Ермака.
Ермак также добавил, что в ходе встречи обсуждалась подготовка к саммиту НАТО. Ермак также поблагодарил США за боеприпасы на 300 миллионов долларов.
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Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена.
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