https://ria.ru/20240320/ukraine-1934546758.html

Киев решил отказаться от списка "спонсоров войны"

Киев решил отказаться от списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 20.03.2024

Киев решил отказаться от списка "спонсоров войны"

Украинское правительство перестанет вести список компаний — "международных спонсоров войны", сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:45

2024-03-20T18:45

2024-03-20T20:02

специальная военная операция на украине

киев

италия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

служба безопасности украины

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинское правительство перестанет вести список компаний — "международных спонсоров войны", сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале."Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка", — говорится в публикации.Список "спонсоров войны" стал главной темой расширенного заседания правительства, в котором участвовали представители СНБО, СБУ, Генпрокуратуры, НАПК. Также там присутствовали послы и дипломатические представители многих стран.В частности, в Минюсте указали, что неприемлемо публиковать такой список от имени государства, пока вопрос не урегулирован на законодательном уровне.Ранее глава ведомства Денис Малюска отмечал, что логика включения компаний не ясна, а международные партнеры жалуются на этот перечень.Страница списка на сайте НАПК прекратит работу, оттуда включат переадресацию на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.В украинский список "спонсоров войны", в частности, включили производителей продуктов питания PepsiCo и Mars, ведущие табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco, группу компаний Alibaba, британскую компанию Unilever, китайского автопроизводителя Geely и многих других.В НАПК заявляли, что главная цель списка — добиться ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934303616.html

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

киев

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, италия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, евросоюз, в мире