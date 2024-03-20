https://ria.ru/20240320/ukraine-1934546758.html
Киев решил отказаться от списка "спонсоров войны"
Киев решил отказаться от списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 20.03.2024
Киев решил отказаться от списка "спонсоров войны"
Украинское правительство перестанет вести список компаний — "международных спонсоров войны", сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:45
2024-03-20T18:45
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинское правительство перестанет вести список компаний — "международных спонсоров войны", сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале."Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка", — говорится в публикации.Список "спонсоров войны" стал главной темой расширенного заседания правительства, в котором участвовали представители СНБО, СБУ, Генпрокуратуры, НАПК. Также там присутствовали послы и дипломатические представители многих стран.В частности, в Минюсте указали, что неприемлемо публиковать такой список от имени государства, пока вопрос не урегулирован на законодательном уровне.Ранее глава ведомства Денис Малюска отмечал, что логика включения компаний не ясна, а международные партнеры жалуются на этот перечень.Страница списка на сайте НАПК прекратит работу, оттуда включат переадресацию на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.В украинский список "спонсоров войны", в частности, включили производителей продуктов питания PepsiCo и Mars, ведущие табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco, группу компаний Alibaba, британскую компанию Unilever, китайского автопроизводителя Geely и многих других.В НАПК заявляли, что главная цель списка — добиться ухода международного бизнеса из России.
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киев, италия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Италия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Евросоюз, В мире
Киев решил отказаться от списка "спонсоров войны"
Украина закрыла страницу списка "международных спонсоров войны" на сайте НАПК
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинское правительство перестанет вести список компаний — "международных спонсоров войны", сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
"Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка", — говорится в публикации.
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Список "спонсоров войны" стал главной темой расширенного заседания правительства, в котором участвовали представители СНБО, СБУ, Генпрокуратуры, НАПК. Также там присутствовали послы и дипломатические представители многих стран.
В частности, в Минюсте указали, что неприемлемо публиковать такой список от имени государства, пока вопрос не урегулирован на законодательном уровне.
Ранее глава ведомства Денис Малюска отмечал, что логика включения компаний не ясна, а международные партнеры жалуются на этот перечень.
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Страница списка на сайте НАПК прекратит работу, оттуда включат переадресацию на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.
В украинский список "спонсоров войны", в частности, включили производителей продуктов питания PepsiCo и Mars, ведущие табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco
, группу компаний Alibaba, британскую компанию Unilever
, китайского автопроизводителя Geely и многих других.
В НАПК заявляли, что главная цель списка — добиться ухода международного бизнеса из России
.
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