https://ria.ru/20240320/ukraina-1934577324.html

СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице

СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице

Представители военкомата в рамках мобилизационных мероприятий избили на улице мужчину в городе Шостка Сумской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:38

2024-03-20T22:38

2024-03-20T22:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Представители военкомата в рамках мобилизационных мероприятий избили на улице мужчину в городе Шостка Сумской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Шостке Сумской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) избили гражданского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин в военной форме вышли из машины и напали на мужчину, начали избивать руками и ногами, повалив его на землю. Тот смог встать и попытался дать отпор, однако представители военкомата еще несколько раз применили силу. Гражданский начал снимать на видео номер машины, мужчины в форме быстро ретировались и уехали с места происшествия. Позднее Сумской областной военкомат на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) признал факт конфликта и пообещал "дать оценку" действиям военных. При этом он призвал не игнорировать "просьбы военнослужащих предъявить военно-учетные документы". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934266561.html

https://ria.ru/20240229/delo-1930363085.html

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

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в мире, украина, сумская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины