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СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934577324.html
СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице
СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице
Представители военкомата в рамках мобилизационных мероприятий избили на улице мужчину в городе Шостка Сумской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:38
2024-03-20T22:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Представители военкомата в рамках мобилизационных мероприятий избили на улице мужчину в городе Шостка Сумской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Шостке Сумской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) избили гражданского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин в военной форме вышли из машины и напали на мужчину, начали избивать руками и ногами, повалив его на землю. Тот смог встать и попытался дать отпор, однако представители военкомата еще несколько раз применили силу. Гражданский начал снимать на видео номер машины, мужчины в форме быстро ретировались и уехали с места происшествия. Позднее Сумской областной военкомат на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) признал факт конфликта и пообещал "дать оценку" действиям военных. При этом он призвал не игнорировать "просьбы военнослужащих предъявить военно-учетные документы". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934266561.html
https://ria.ru/20240229/delo-1930363085.html
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в мире, украина, сумская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице

"Страна.ua": в Сумской области представители военкомата избили мужчину на улице

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Представители военкомата в рамках мобилизационных мероприятий избили на улице мужчину в городе Шостка Сумской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Шостке Сумской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) избили гражданского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин в военной форме вышли из машины и напали на мужчину, начали избивать руками и ногами, повалив его на землю. Тот смог встать и попытался дать отпор, однако представители военкомата еще несколько раз применили силу. Гражданский начал снимать на видео номер машины, мужчины в форме быстро ретировались и уехали с места происшествия.
Позднее Сумской областной военкомат на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) признал факт конфликта и пообещал "дать оценку" действиям военных. При этом он призвал не игнорировать "просьбы военнослужащих предъявить военно-учетные документы".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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