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Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 20.03.2024 (обновлено: 22:54 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934576435.html
Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей
Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей - РИА Новости, 20.03.2024
Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей
Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:32
2024-03-20T22:54
специальная военная операция на украине
украина
в мире
работино
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны. "Мы понимаем, что нам не нужно столько мобилизованных, как было объявлено", - сказал Шмыгаль в интервью Bloomberg Television, отвечая на вопрос о мобилизации 500 тысяч. Премьер Украины добавил, что Киев продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнеров в отношении артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков военных бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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украина, в мире, работино, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Работино, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей

Премьер Украины Шмыгаль: Киеву нужно мобилизовать менее 500 тысяч граждан

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны.
"Мы понимаем, что нам не нужно столько мобилизованных, как было объявлено", - сказал Шмыгаль в интервью Bloomberg Television, отвечая на вопрос о мобилизации 500 тысяч.
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Премьер Украины добавил, что Киев продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнеров в отношении артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
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На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков военных бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРаботиноКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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