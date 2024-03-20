https://ria.ru/20240320/ukraina-1934576435.html

Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей

Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей - РИА Новости, 20.03.2024

Шмыгаль допустил, что Киеву придется мобилизовать меньше людей

Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:32

2024-03-20T22:32

2024-03-20T22:54

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украина

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денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны. "Мы понимаем, что нам не нужно столько мобилизованных, как было объявлено", - сказал Шмыгаль в интервью Bloomberg Television, отвечая на вопрос о мобилизации 500 тысяч. Премьер Украины добавил, что Киев продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнеров в отношении артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. На этой неделе журнал Forbes сообщил, что украинским войскам недостает десятков военных бригад, приводя в качестве примера ситуацию, когда под село Работино в Запорожской области в качестве подкрепления было направлено одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, работино, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины