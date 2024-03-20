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Боррель заявил, что ЕС будет сложно выделить помощь Украине без США - РИА Новости, 20.03.2024
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18:53 20.03.2024 (обновлено: 19:20 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934548856.html
Боррель заявил, что ЕС будет сложно выделить помощь Украине без США
Боррель заявил, что ЕС будет сложно выделить помощь Украине без США - РИА Новости, 20.03.2024
Боррель заявил, что ЕС будет сложно выделить помощь Украине без США
Евросоюзу будет сложно выделить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, если США прекратят поддерживать Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:53
2024-03-20T19:20
украина
киев
россия
жозеп боррель
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Евросоюзу будет сложно выделить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, если США прекратят поддерживать Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью французскому изданию Sud-Ouest. "Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим 50 миллиардов (евро). Это, конечно, будет возможно, если на то будет политическая воля, но ЕС придется быть гораздо более изобретательным", - сообщил политик. По его словам, во время пандемии коронавируса было принято решение о выпуске совместных долговых обязательств, "чтобы выиграть время". "Но сейчас ЕС далек от консенсуса по этому вопросу", - отметил он. Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. По его словам, "в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС". Он отметил также, что "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". Всего в год планируется направлять Украине из доходов от российских активов порядка 2,5-3 миллиардов евро. По данным ЕС, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 260 миллиардов евро. Около 210 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что предложение использовать активы РФ для финансирования Киева ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Он добавил, что европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа. По словам Пескова, лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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украина, киев, россия, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Украина, Киев, Россия, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
Боррель заявил, что ЕС будет сложно выделить помощь Украине без США

Боррель: ЕС будет сложно выделить 50 миллиардов евро Украине без поддержки США

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Евросоюзу будет сложно выделить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, если США прекратят поддерживать Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью французскому изданию Sud-Ouest.
"Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим 50 миллиардов (евро). Это, конечно, будет возможно, если на то будет политическая воля, но ЕС придется быть гораздо более изобретательным", - сообщил политик.
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По его словам, во время пандемии коронавируса было принято решение о выпуске совместных долговых обязательств, "чтобы выиграть время".
"Но сейчас ЕС далек от консенсуса по этому вопросу", - отметил он.
Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
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По его словам, "в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС". Он отметил также, что "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". Всего в год планируется направлять Украине из доходов от российских активов порядка 2,5-3 миллиардов евро.
По данным ЕС, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 260 миллиардов евро. Около 210 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что предложение использовать активы РФ для финансирования Киева ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Он добавил, что европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа. По словам Пескова, лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
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