https://ria.ru/20240320/ukraina-1934544870.html

На саммите ЕС не будут говорить о мире на Украине, заявил премьер Словакии

На саммите ЕС не будут говорить о мире на Украине, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 20.03.2024

На саммите ЕС не будут говорить о мире на Украине, заявил премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммите Европейского союза, который запланирован на 21-22 марта, никто не будет говорить о... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:33

2024-03-20T18:33

2024-03-20T18:33

специальная военная операция на украине

украина

словакия

роберт фицо

в мире

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммите Европейского союза, который запланирован на 21-22 марта, никто не будет говорить о мире на Украине, только о войне. "Завтра у нас переговоры в Брюсселе, а об Украине мы, конечно, будем говорить несколько часов, там ни разу не будет произнесено слово "мир", будет лишь "война", "оружие", "патроны". Где будем через три года? Там же, где и сейчас", - сказал Фицо депутатам словацкого парламента перед европейским саммитом. Как подчеркнул премьер, Словакия выступает за скорейшее перемирие на Украине. "Наш вопрос простой: не лучше ли 10 лет вести переговоры за столом даже с риском, что они могут быть приостановлены в какой-то момент, а военные действия будут продолжены, чем дать людям дальше убивать друг друга? Вы спрашиваете меня про план о мире: немедленно остановить огонь, начать переговоры и договориться о чем-то, что будет подходить всем. Что сегодня нужно Украине? Ей нужны гарантии безопасности. Что говорят русские? Им нужны гарантии безопасности. Верите в то, что Россия уйдет с Донбасса и Луганска? Это наивно. Это невозможно. Простите, но это политический реализм. Думаете, что Россия уйдет с Крыма? Это просто невозможно", - добавил Фицо. По его словам, на поле боя добиться поражения России не получится. "В обычной войне, которая сейчас идет на Украине, вы никогда не сможете победить ядерную державу. Никогда. Точка", - отметил премьер-министр Словакии. Он заявил, что никогда не согласится с членством Украины в НАТО. "Никогда. Необходимо, чтобы Украина была нейтральной, как буфер между странами НАТО и Россией. Тогда это будет безопасно. Тогда, по моему мнению, это будет тем, что может гарантировать стабильность в этом регионе", - сказал Фицо. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240317/slovakiya-1933711382.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932299322.html

https://ria.ru/20240308/interesy-1931943219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, словакия, роберт фицо, в мире, евросоюз