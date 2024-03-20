На Украине пообещали отблагодарить США нефтью из России в случае победы
Омелян: Украина расплатится с США российскими нефтью и газом в случае победы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев расплатится с США "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, в возможность которой, однако, не верят даже на Западе.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. По его словам, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций.
По информации издания Politico, ряд лиц в Киеве хотят получить от США любую помощь и утверждают, что траты Вашингтона будут возмещены, если Запад поможет Украине.
"Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом", - приводит газета слова Омеляна.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.