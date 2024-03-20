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На Украине пообещали отблагодарить США нефтью из России в случае победы - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934517104.html
На Украине пообещали отблагодарить США нефтью из России в случае победы
На Украине пообещали отблагодарить США нефтью из России в случае победы - РИА Новости, 20.03.2024
На Украине пообещали отблагодарить США нефтью из России в случае победы
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев расплатится с США "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:43
2024-03-20T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев расплатится с США "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, в возможность которой, однако, не верят даже на Западе. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. По его словам, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций. По информации издания Politico, ряд лиц в Киеве хотят получить от США любую помощь и утверждают, что траты Вашингтона будут возмещены, если Запад поможет Украине. "Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом", - приводит газета слова Омеляна. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
На Украине пообещали отблагодарить США нефтью из России в случае победы

Омелян: Украина расплатится с США российскими нефтью и газом в случае победы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев расплатится с США "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, в возможность которой, однако, не верят даже на Западе.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил РИА Новости, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. По его словам, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций.
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По информации издания Politico, ряд лиц в Киеве хотят получить от США любую помощь и утверждают, что траты Вашингтона будут возмещены, если Запад поможет Украине.
"Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом", - приводит газета слова Омеляна.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
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