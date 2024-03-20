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Шольц выступил за использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024
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16:41 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934516284.html
Шольц выступил за использование российских активов для помощи Украине
Шольц выступил за использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024
Шольц выступил за использование российских активов для помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц официально поддержал в среду инициативу Евросоюза об использовании доходов от замороженных активов России для оказания военной... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:41
2024-03-20T16:41
россия
украина
киев
олаф шольц
сергей лавров
жозеп боррель
евросоюз
нато
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц официально поддержал в среду инициативу Евросоюза об использовании доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Киеву. "Речь идет о нескольких миллиардах, вероятно, о 5 миллиардах евро в этом году - возможно, о чуть меньшей сумме, - которые в наличии и будут в наличии в будущем. Считаю правильным использовать непредвиденные доходы", - заявил Шольц, выступая в нижней палате немецкой парламента. Он подчеркнул, что эти средства следует использовать именно для военной помощи Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934474028.html
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россия, украина, киев, олаф шольц, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России, В мире
Шольц выступил за использование российских активов для помощи Украине

Шольц поддержал использование доходов от активов РФ для военной помощи Украине

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц официально поддержал в среду инициативу Евросоюза об использовании доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Киеву.
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В ЕС рассказали, сколько хотят потратить на Украину из российских активов
14:34
"Речь идет о нескольких миллиардах, вероятно, о 5 миллиардах евро в этом году - возможно, о чуть меньшей сумме, - которые в наличии и будут в наличии в будущем. Считаю правильным использовать непредвиденные доходы", - заявил Шольц, выступая в нижней палате немецкой парламента.
Он подчеркнул, что эти средства следует использовать именно для военной помощи Украине.
Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
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Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы
6 марта, 16:56
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
13:12
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Американские эксперты высказались об использовании активов России для Киева
15:34
 
РоссияУкраинаКиевОлаф ШольцСергей ЛавровЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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